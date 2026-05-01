1. FC Köln verlängert mit Hübers um ein Jahr

SID 14.05.2026 • 15:23 Uhr Timo Hübers bleibt beim 1. FC Köln. Der Abwehrchef hatte sich im Herbst schwer am Knie verletzt.

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat den auslaufenden Vertrag mit Timo Hübers um ein Jahr verlängert.

Der 29 Jahre alte Abwehrchef hatte sich Ende Oktober im Ligaspiel bei Borussia Dortmund (0:1) schwer am Knie verletzt, der langjährige Stammspieler arbeitet seitdem an seiner Rückkehr auf den Platz.

„Er ist nahezu täglich am Geißbockheim, sucht bewusst die Nähe zur Mannschaft und ist ein wichtiger Teil unserer Gruppe. Für uns war deshalb klar, dass wir ihm auf seinem Weg das volle Vertrauen und unsere maximale Unterstützung geben“, sagte FC-Geschäftsführer Thomas Kessler: „Er bekommt von uns die Zeit, die er braucht – ohne Druck. Die Vertragsverlängerung ist ein bewusstes Zeichen unserer Wertschätzung.“

Bundesliga: Hübers schon seit 2021 in Köln

Hübers, seit 2021 beim FC, erklärte: „Die Verantwortlichen des 1. FC Köln waren von Anfang an für mich da und haben mir signalisiert, dass ich mich voll auf meine Reha konzentrieren kann und mir keine Sorgen um meine Zukunft machen muss. Dafür bin ich sehr dankbar.“