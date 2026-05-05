Bundesliga: Ein noch nie dagewesenes Szenario bahnt sich an

Maximilian Huber 05.05.2026 • 10:12 Uhr Zwei Spieltage vor Saisonende spitzt sich der Abstiegskampf in der Bundesliga zu. Unter bestimmten Umständen könnte es zu einem Novum im deutschen Oberhaus kommen.

Zwei Spieltage vor dem Saisonende geht es im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga heiß her. Rein rechnerisch können mit dem 1. FC Köln (32 Punkte), Werder Bremen (32 Punkte), dem VfL Wolfsburg (26 Punkte), dem FC St. Pauli (26 Punkte) und dem 1. FC Heidenheim (23 Punkte) noch fünf Mannschaften in die 2. Bundesliga absteigen.

Während Köln und Bremen nur noch einen einzigen Punkt für den sicheren Klassenerhalt benötigen, ist die Situation bei Wolfsburg, St. Pauli und Heidenheim angespannter. Unter gewissen Voraussetzungen würde es am 34. Spieltag sogar zu einem Novum in der Bundesliga kommen.

Drei Teams punktgleich in den letzten Spieltag?

Sollte der 1. FC Heidenheim am kommenden Samstag in Köln gewinnen und Wolfsburg (gegen den FC Bayern) und St. Pauli (gegen RB Leipzig) ihre Duelle am 33. Spieltag verlieren, würden alle drei Teams mit jeweils 26 Punkten in den letzten Spieltag gehen. Dass die drei Teams auf Rang 16, 17 und 18 mit derselben Punkteausbeute in den 34. Spieltag gehen, hat es in der Bundesliga zuvor noch nie gegeben.

Brisant: Zwischen dem FC St. Pauli und dem VfL Wolfsburg gibt es am letzten Spieltag das direkte Duell, das womöglich über Abstieg oder das Erreichen der Relegation entscheiden wird.