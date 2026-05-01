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Abstiegskampf: Fischer will "den Sack zumachen"

Fischer will „den Sack zumachen“

Der FSV Mainz 05 möchte den Abstiegskampf zu einem guten Ende bringen. Trainer Urs Fischer tut alles für den Klassenerhalt.
Der FSV Mainz 05 muss gegen den FC Bayern am Wochenende auch um wichtige Punkte gegen einen möglichen Abstieg kämpfen. Das Hinspiel könnte dabei Selbstvertrauen geben.
SID
Der FSV Mainz 05 möchte den Abstiegskampf zu einem guten Ende bringen. Trainer Urs Fischer tut alles für den Klassenerhalt.

Trainer Urs Fischer vom FSV Mainz 05 will den Abstiegskampf des Fußball-Bundesligisten am Wochenende endgültig zu den Akten legen.

„Wir haben versucht, uns dafür vorzubereiten. Wir wollen den Sack zumachen. Wir wollen das hinbekommen“, sagte der Schweizer vor dem Punktspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim Drittletzten FC St. Pauli.

Die Rheinhessen haben drei Spieltage vor dem Saisonende als Tabellenzehnter acht Punkte Vorsprung auf die Hamburger. „Wir können uns freuen, wenn es geschafft ist. Vorher werde ich mich dazu nicht äußern“, sagte Fischer, der den FSV im Dezember des vergangenen Jahres als Schlusslicht übernommen hatte.

„Ich habe nicht im Kopf, was sein könnte.“ Er bekomme „es schon hin“, antwortete der Coach auf die Frage, ob er gut im spontanen Feiern sei.

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