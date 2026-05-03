Abstiegskampf: HSV und Union gerettet, Köln und Werder fast

SID 03.05.2026 • 21:42 Uhr Die Patzer der Kellerkinder lassen die Konkurrenz aufatmen.

Die Situation im Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga klart auf. Durch die Patzer des FC St. Pauli und des VfL Wolfsburg im Abstiegskampf haben zwei direkte Konkurrenten den Klassenerhalt sicher. Der Hamburger SV und Union Berlin können für ein weiteres Jahr im Oberhaus planen, nachdem die Kiezkicker 1:2 gegen den FSV Mainz 05 verloren und Wolfsburg nicht über ein 1:1 (0:0) beim SC Freiburg hinaus kam. Auch der 1. FC Köln und Werder Bremen sind der Rettung nun ganz nah.

Der HSV (34 Punkte) und Union (33) sind für Wolfsburg und St. Pauli uneinholbar. Auch Borussia Mönchengladbach rettete sich mit einem 1:0 (0:0) über Borussia Dortmund und hat nun 35 Punkte.

Rechnerisch noch gefährdet sind Köln und Bremen. Mit je 32 Zählern und dem zusätzlich besseren Torverhältnis fehlt jedoch nicht mehr viel. Mit sechs Punkten Vorsprung auf Wolfsburg (Platz 16) und St. Pauli (Platz 17) können beide Klubs immerhin nicht mehr direkt absteigen, da sich die beiden Nordklubs am letzten Spieltag gegenüberstehen – und die Punkte wegnehmen.