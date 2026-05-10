Andrich zählt Bayer an: „Sinnbild für unsere Saison“

SID 10.05.2026 • 06:30 Uhr Leverkusen verspielt beim VfB Stuttgart höchstwahrscheinlich die Qualifikation zur Champions League, der Kapitän wird deutlich.

Als das große Ziel Champions League so gut wie verpasst war, ließ Robert Andrich seinem Frust freien Lauf. „Es war einfach von allen zu wenig, heute war ein Sinnbild für unsere Saison“, schimpfte der Kapitän von Bayer Leverkusen nach dem völlig verdienten 1:3 (1:2) beim VfB Stuttgart bei DAZN: „Sobald es eng wird, sobald es brenzlig wird, schaffen wir es nicht, als Mannschaft zusammenzustehen“.

Durch die Niederlage beim direkten Konkurrenten rutschte Bayer vom vierten Platz und hat im Kampf um die Königsklasse drei Zähler Rückstand auf den VfB und die TSG Hoffenheim. Am letzten Spieltag gehe es gegen den Hamburger SV nun noch um „ein bisschen Urlaubsgeld“, sagte Andrich und schob hinterher: „Wir müssen unser Spiel gewinnen und dann müssen wir halt beten“.

Wenn er sich allerdings das Spiel gegen den VfB angucke, betonte der 31-Jährige, sei es „nicht verdient, dass wir es in die Champions League schaffen“. Die Punktzahl sei zwar „nicht schlecht“, sagte Andrich, der aktuelle Platz sechs aber dennoch „beschissen“. Sportchef Simon Rolfes wollte trotz der recht aussichtslosen Lage noch nicht „aufgeben“, wie er betonte: „Normal müssen die Stuttgarter und Hoffenheimer das machen, aber warten wir mal ab.“