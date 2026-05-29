Aufsteiger Paderborn verpflichtet Lippmann

Aufsteiger SC Paderborn hat sich für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga mit Clemens Lippmann verstärkt. Der 19 Jahre alte Außenverteidiger kommt vom Drittligisten 1860 München, für den er in der abgelaufenen Saison als Stammspieler auf 25 Einsätze kam. Das gab der Verein am Freitag bekannt.