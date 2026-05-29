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Aufsteiger Paderborn verpflichtet Lippmann

Paderborn verpflichtet neuen Spieler

Der SC Paderborn hat Clemens Lippmann verpflichtet. Der Außenverteidiger kommt vom Drittligisten 1860 München.
Nach dem gewonnen Relegationsrückspiel gegen Wolfsburg freuen sich die Fans vom SC Paderborn auf die Rückkehr in die Bundesliga. Nach dem Spiel kommt es dabei rund um den Paderborner Filip Bilbija zu einer kuriosen Szene.
SID
Der SC Paderborn hat Clemens Lippmann verpflichtet. Der Außenverteidiger kommt vom Drittligisten 1860 München.

Aufsteiger SC Paderborn hat sich für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga mit Clemens Lippmann verstärkt. Der 19 Jahre alte Außenverteidiger kommt vom Drittligisten 1860 München, für den er in der abgelaufenen Saison als Stammspieler auf 25 Einsätze kam. Das gab der Verein am Freitag bekannt.

Lippmann bringe „enorm viel Potenzial mit“ und besteche durch „Power und eine hohe Intensität“, sagte Paderborns Sport-Geschäftsführer Sebastian Lange: „Er passt sehr gut in unser Anforderungsprofil sowie zu unserem Paderborner Weg und ist auf den Außenbahnen flexibel einsetzbar.“

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