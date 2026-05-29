Aufsteiger Paderborn verpflichtet Lippmann

Aufsteiger SC Paderborn hat sich für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga mit Clemens Lippmann verstärkt. Der 19 Jahre alte Außenverteidiger kommt vom Drittligisten 1860 München, für den er in der abgelaufenen Saison als Stammspieler auf 25 Einsätze kam. Das gab der Verein am Freitag bekannt.
Paderborn verpflichtet neuen Spieler
Der SC Paderborn hat Clemens Lippmann verpflichtet. Der Außenverteidiger kommt vom Drittligisten 1860 München.
Lippmann bringe „enorm viel Potenzial mit“ und besteche durch „Power und eine hohe Intensität“, sagte Paderborns Sport-Geschäftsführer Sebastian Lange: „Er passt sehr gut in unser Anforderungsprofil sowie zu unserem Paderborner Weg und ist auf den Außenbahnen flexibel einsetzbar.“