Aus Down Under: St. Pauli gibt ersten Sommer-Transfer bekannt

SID 01.05.2026 • 09:51 Uhr Der FC St. Pauli gibt den ersten Transfer für den kommenden Sommer bekannt. Es kommt ein australischer Mittelfeldspieler.

Nächster Australier für den FC St. Pauli: Der Hamburger Bundesligist verpflichtet zur kommenden Spielzeit den zentralen Mittelfeldspieler Sam Klein. Der 22-Jährige, der auch die norwegische Staatsbürgerschaft besitzt, kommt von Brisbane Roar aus der australischen A-League an die Elbe. Zur Ablöse machten die Kiezkicker keine Angaben.

„Sam kann im Spiel mit Ball und in der Defensive Akzente setzen“, sagte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann: „Nach zwei Spielzeiten in Australiens höchster Spielklasse, in denen er sich zu einem wichtigen Spieler bei Brisbane entwickelt hat, trauen wir ihm zu, den nächsten Schritt zu gehen und sich auch beim FC St. Pauli zu etablieren.“