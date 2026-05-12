Aus München zum HSV: Krüger wird Nachfolgerin von Kuntz

SID 12.05.2026 • 15:19 Uhr Die Hanseaten klären die Nachfolge von Stefan Kuntz - und entscheiden sich für Kathleen Krüger. Sie zieht es vom FC Bayern zum Nordklub.

Der Hamburger SV hat Kathleen Krüger als Nachfolgerin von Stefan Kuntz verpflichtet. Wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte, wechselt die 40-Jährige im Sommer von Bayern München an die Elbe und wird neue Sportvorständin bei den Hanseaten. Über die Vertragsdauer machte der HSV keine Angaben.

Krüger vereine „sportliche Kompetenz, strategisches Denken und eine hohe Kommunikationsfähigkeit und wird künftig die Gesamtverantwortung für den sportlichen Bereich des HSV tragen“, sagte HSV-Aufsichtsratsboss Michael Papenfuß. Krüger wird den Klub auf operativer Ebene mit Eric Huwer anführen, der unter anderem die Finanzen verantwortet. Beim Branchenführer aus München hatte sie sich nach ihrer sportlichen Karriere als Teammanagerin einen Namen gemacht und arbeitete zuletzt als Leiterin Organisation und Infrastruktur beim Rekordmeister.

Krügers Schritt zum HSV, der nach dem Aufstieg den Klassenerhalt schon vor dem letzten Spieltag sicher hat und in der Bundesliga langfristig eine gute Rolle spielen will, hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angekündigt. Zuvor waren unter anderem auch eine mögliche Beförderung von Kaderplaner Claus Costa sowie der Name des Ex-BVB-Sportdirektors Sebastian Kehl öffentlich diskutiert worden – doch die Wahl fiel auf Krüger.

Es sei „ein echtes Privileg, den Hamburger SV, einen der ganz großen Namen im deutschen Fußball, künftig auf sportlicher Ebene entscheidend mitprägen zu dürfen“, sagte Krüger: „Ich habe die positive Entwicklung des Klubs in den vergangenen Jahren mit großer Aufmerksamkeit und hoher Anerkennung für das zuletzt Erreichte verfolgt.“

Eine Frau auf einem Vorstandsposten bei dem Traditionsklub ist kein Novum: Katja Kraus gehörte von 2003 bis 2011 zur Führungsetage der „Rothosen“ als damals erste Frau im Vorstand eines Fußball-Bundesligisten.