Ausflug zur Landesgartenschau: Hecking entspannt vor Endspiel

SID 24.05.2026 • 11:52 Uhr Der Trainer des VfL Wolfsburg genoss vor dem Relegations-Rückspiel beim SC Paderborn die Zeit im Kreise seiner Liebsten.

Anschauungsunterricht bei Harry Kane und Co.? Nein, vor dem existenziell wichtigen Relegations-Rückspiel schaltete Dieter Hecking lieber ab. „Ich war gestern Abend auf der Landesgartenschau, ich habe nichts gesehen vom Pokalfinale“, sagte der Trainer des VfL Wolfsburg vor dem entscheidenden K.o.-Duell am Pfingstmontag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) beim Zweitligisten SC Paderborn.

Statt aus dem DFB-Pokalfinale zwischen Bayern München und dem VfB Stuttgart (3:0) Erkenntnisse für die Mission Klassenerhalt zu gewinnen, verbrachte Hecking Zeit mit seinen Liebsten: „Es war mal ein entspannter Familientag, meine Kinder und Enkelkinder waren da. Die Freibadsaison ist eröffnet. Ich denke, das muss man auch machen. Warum soll ich mein Leben nur wegen eines Spiels ändern? Ich genieße es genau, auch mal nicht an Fußball zu denken.“

In Bad Nenndorf, wo die Landesgartenschau stattfindet, sei die Relegation „nicht das größte Thema“ gewesen. Dennoch hätten ihm viele Leute auch Glück gewünscht. „Es gibt nicht nur Leute, die sagen: ‚Hoffentlich steigt ihr ab.‘ Es gibt schon Leute, die uns viel Glück wünschen. Und das spüre ich eben auch. Man kann noch so erzählen: Alle wünschen Paderborn den Aufstieg. Sollen sie alle reden. Vielleicht sind sie alle traurig morgen Abend“, sagte der 61-Jährige.