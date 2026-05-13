Aytekin-Abschied wohl bei Bayern vs. Köln

Schiedsrichter Deniz Aytekin wird am Samstag sein letztes Spiel in der Bundesliga leiten. Laut der Sport Bild handelt es sich dabei um die Partie FC Bayern gegen 1. FC Köln (bei SPORT1 im Liveticker). Ein emotionaler Moment für den so erfahrenen Referee.
Aytekin-Abschied wohl bei Bayern
Es wird das 254. Erstliga-Spiel unter der Leitung des 47-Jährigen, der im Jahr 2008 erstmals in der höchsten deutschen Spielklasse pfiff. Hinzu kommen 114 Einsätze in der 2. Liga und 33 DFB-Pokalspiele. Auch auf der internationalen Ebene kam der Franke zur Geltung und blickt auf 21 Champions-League-Spiele sowie 19 Europa-League-Partien zurück.
Gerade Aytekins Art dürfte Fans und Akteuren in Erinnerung bleiben. Mit Spielern und Trainern pflegte der Unternehmer stets eine direkte, persönliche und menschliche Kommunikation.
Aytekin: „Immer wieder dieser Hass, will ich das ertragen?“
Auch außerhalb des Rasens gab sich der gebürtige Nürnberger stets meinungsstark und beleuchtete dabei auch die Schattenseiten des Schiedsrichterlebens. „Macht das noch Sinn? Immer wieder dieser Hass, will ich das ertragen? Hält meine Familie das aus? Kein Sport der Welt ist es wert, dass man sich in Gefahr bringt“, hatte Aytekin kürzlich im stern-Interview kundgetan. Dennoch habe bei ihm die Liebe zum Fußball jedes Mal über solche Zweifel gesiegt.