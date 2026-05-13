Aytekin-Abschied wohl bei Bayern vs. Köln

Conrad Fröhlich 13.05.2026 • 09:42 Uhr Schiedsrichter Deniz Aytekin wird am Samstag sein letztes Bundesliga-Spiel leiten. Nun scheint auch die Paarung festzustehen.

Schiedsrichter Deniz Aytekin wird am Samstag sein letztes Spiel in der Bundesliga leiten. Laut der Sport Bild handelt es sich dabei um die Partie FC Bayern gegen 1. FC Köln (bei SPORT1 im Liveticker). Ein emotionaler Moment für den so erfahrenen Referee.

Es wird das 254. Erstliga-Spiel unter der Leitung des 47-Jährigen, der im Jahr 2008 erstmals in der höchsten deutschen Spielklasse pfiff. Hinzu kommen 114 Einsätze in der 2. Liga und 33 DFB-Pokalspiele. Auch auf der internationalen Ebene kam der Franke zur Geltung und blickt auf 21 Champions-League-Spiele sowie 19 Europa-League-Partien zurück.

Gerade Aytekins Art dürfte Fans und Akteuren in Erinnerung bleiben. Mit Spielern und Trainern pflegte der Unternehmer stets eine direkte, persönliche und menschliche Kommunikation.

Aytekin: „Immer wieder dieser Hass, will ich das ertragen?“