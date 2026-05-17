Baum lässt Zukunft weiter offen

SID 17.05.2026 • 06:12 Uhr In den kommenden Tagen sollen Gespräche beim FCA stattfinden.

Manuel Baum hat seine Zukunft als Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg weiter offen gelassen. „Für mich persönlich war es immer wichtig, dass ich mich voll auf die Aufgabe konzentriere, die wir hatten“, sagte der 46-Jährige nach dem letzten Saisonspiel bei Union Berlin (0:4) am Samstag. Er werde zunächst „das Ganze mal Revue passieren lassen“, betonte Baum: „Nächste Woche werden wir uns treffen, in Ruhe darüber reden und schauen, was am besten für den Verein ist.“

Baum hatte die Augsburger als Nachfolger von Sandro Wagner aus dem Tabellenkeller an die Schwelle zum Europacup geführt, die Spielzeit beendete der FCA auf dem neunten Platz (43 Punkte). Baum, der auch in seinen Job als Leiter Entwicklung und Fußballinnovation zurückkehren könnte, will sich ab Sonntag „intensiver Gedanken“ machen: „Ein Gefühl habe ich schon, was am besten für den Verein ist“, sagte der Coach ohne näher darauf einzugehen.

Auch Sportdirektor Benjamin Weber verwies auf die kommenden Tage. „Ich denke, wir haben alle ein Gefühl und das ist auch wichtig“, erklärte er. Die Niederlage bei Union ausgeklammert habe die Mannschaft „einfach sehr, sehr gut performt“, ein neunter Tabellenplatz sei in Augsburg „schon fast etwas Außergewöhnliches“. Man werde nun alles zusammen besprechen und sich „einfach nochmal in die Augen schauen, wenn das jeder für sich selbst mal ein bisschen relativiert hat“, sagte Weber.