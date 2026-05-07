Bayern-Aus: Baum verrät Details zu Überraschungsbesuch

SID 07.05.2026 • 14:10 Uhr Augsburgs Trainer Manuel Baum spricht über seinen Besuch in der Allianz Arena und das Aus des FC Bayern in der Champions League.

Beim bitteren Champions-League-Aus des FC Bayern schnupperte Manuel Baum an der Seite seines Sohnes Lionel Europacup-Luft, mit dem FC Augsburg könnte der Trainer auf der Saison-Zielgeraden noch ins internationale Geschäft vorstoßen. Allzu viele Gedanken will der Coach darauf aber nicht verschwenden, wie er vor dem Duell mit Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) betonte.

„Wir können noch zwischen Siebter und Zwölfter werden“, rechnete Baum vor, aber: „Der Fokus bleibt auf Platz neun, dass wir den halten. Das wird schwer genug.“

Rang sieben belegt der SC Freiburg mit 44 Punkten, die Breisgauer bekommen es noch mit dem Hamburger SV und RB Leipzig zu tun. Achter ist Eintracht Frankfurt (43), das noch Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart begegnet. Der FCA (40) trifft neben Gladbach noch auf Union Berlin.

+Am Mittwochabend war Baum zunächst aber noch in der Allianz Arena, wo er sich auf einem „Bratwurst-Bier-Platz“ eine Käsekrainer schmecken ließ, wie er schmunzelnd berichtete. Das Spiel der Bayern, wo sein Sohn in der Jugend spielt, sei ein Geburtstagsgeschenk für Lionel gewesen. „Für mich als Trainer war es auch spannend. Aber ich habe es eher als Zuschauer genossen.“

Wie die jüngsten Auftritte seines FCA, der seit fünf Spielen ungeschlagen ist. Woche für Woche wird Baum gefragt, ob er sein Amt nicht doch über die Saison hinaus behalten will. Die Antwort war auch am Donnerstag dieselbe: „Es macht auf jeden Fall Spaß, aber mein Auftrag ist momentan, die Mannschaft bestmöglich aufzustellen – und danach quatschen wir.“ Nach dem Union-Spiel.

Wichtig sei dann: „Was ist das Beste für den Verein und für denjenigen, der im Verein arbeitet?“ Nicht eine mögliche Europacup-Quali. Baum findet es „immer wichtig, dass man es nicht an ein, zwei Ergebnisse hängt, sondern die Entscheidung aus Überzeugung trifft“. Das habe sich der FCA „auf die Fahnen geschrieben“.