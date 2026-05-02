Bayer mit Statement-Sieg im CL-Rennen

SID 02.05.2026 • 20:23 Uhr Die Rheinländer dominieren gegen den direkten Konkurrenten RB Leipzig und haben die Champions-League-Qualifikation wieder in der eigenen Hand.

Bayer Leverkusen ist im engen Kampf um die Königsklasse dank Dreierpacker Patrik Schick ein Statement gelungen und erstmals seit Mitte Januar wieder in die Top vier zurückgekehrt.

Die spielstarke Werkself besiegte den direkten Konkurrenten RB Leipzig im Bundesliga-Topspiel verdient mit 4:1 (2:0) und verhinderte damit die vorzeitige Champions-League-Qualifikation der zuletzt formstarken Sachsen.

Dreierpack: Schick überragt

Torjäger Schick (25., 76., 89.) und Nathan Tella (45.) trafen zum Sieg für die Rheinländer, die dank der besseren Tordifferenz am VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim (alle 58 Punkte) vorbeizogen und das Erreichen der Königsklasse wieder in der eigenen Hand haben. Für RB war Christoph Baumgartner (80.) erfolgreich.

Am kommenden Spieltag reist Bayer zum direkten Duell nach Stuttgart. Leipzig verpasste zwar den sechsten Sieg in Folge, hat als Tabellendritter (62) aber weiterhin beste Karten, nach einem Jahr Abstinenz in Europas wichtigsten Klubwettbewerb zurückzukehren.

Angesichts der Siegesserie gehe seine Mannschaft mit einer „breiten Brust“ in das Duell beim Konkurrenten, hatte RB-Trainer Ole Werner vor der Partie gesagt, die Aussicht auf die Königsklasse sei eine „große Motivation“. Doch die Leipziger waren zunächst vor allem in der Defensive gefordert, Bayer agierte von Beginn an bissig und war das aktivere Team.

Doch wenn Leipzig nach vorne kam, wurde es gefährlich: Romulos Abschluss wurde von Aleix Garcia auf der Linie geklärt (17.). Auf der Gegenseite bekam der aufgerückte Jarell Quansah die Chance auf das 1:0, setzte seinen Schuss (19.) aber ans Außennetz. Bayer belohnte sich dann für eine starke Anfangsphase: Einen von Keeper Mark Flekken initiierten Konter spielten Tella und Ibrahim Maza überragend aus, am Ende grätschte Schick den Ball ins Tor.

Und die Leverkusener blieben brandgefährlich, nach einem langen Ball von Exequiel Palacios scheiterte Tella an RB-Keeper Maarten Vandevoordt, den Nachschuss von Schick lenkte El Chadaille Bitshiabu mit einer herausragenden Rettungstat um den Pfosten (31.). Leipzig sorgte erst kurz vor der Pause wieder für mehr Entlastung, zwei Abschlüsse von Max Finkgräfe (39., 41.) waren zu ungefährlich. Stattdessen erhöhte der freistehende Tella nach Flanke von Garcia.