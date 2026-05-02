Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany verändert sein Team vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Paris Saint-Germain erneut auf sieben Positionen.
Bayern mit sieben Wechseln gegen Heidenheim
Vor dem Rückspiel gegen Paris schont Vincent Kompany erneut einen Großteil seiner Stars.
Bayern-Torhüter Jonas Urbig
© AFP/SID/INA FASSBENDER
Die Stars sollen am Samstag im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim nach dem 4:5 von Paris weitgehend geschont werden, um den Einzug ins Finale der Königsklasse zu realisieren.
Schon vergangene Woche hatte Kompany in der Liga in Mainz acht Wechsel in seiner Startelf vorgenommen.
Lediglich Jamal Musiala, Jonathan Tah, Josip Stanisic und Aleksandar Pavlovic hatten am Dienstag im Prinzenpark begonnen und starten nun auch gegen den FCH.
Im Tor der Bayern steht wie angekündigt Jonas Urbig für Manuel Neuer.
Zudem darf der 18 Jahre alte Senegalese Bara Ndiaye zum zweiten Mal in Folge von Beginn an ran. Harry Kane, Joshua Kimmich, Michael Olise und Co. sitzen zunächst auf der Bank.