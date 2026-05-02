Bayern mit sieben Wechseln gegen Heidenheim

SID 02.05.2026 • 14:48 Uhr Vor dem Rückspiel gegen Paris schont Vincent Kompany erneut einen Großteil seiner Stars.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany verändert sein Team vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Paris Saint-Germain erneut auf sieben Positionen.

Die Stars sollen am Samstag im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim nach dem 4:5 von Paris weitgehend geschont werden, um den Einzug ins Finale der Königsklasse zu realisieren.

Schon vergangene Woche hatte Kompany in der Liga in Mainz acht Wechsel in seiner Startelf vorgenommen.

Lediglich Jamal Musiala, Jonathan Tah, Josip Stanisic und Aleksandar Pavlovic hatten am Dienstag im Prinzenpark begonnen und starten nun auch gegen den FCH.

Im Tor der Bayern steht wie angekündigt Jonas Urbig für Manuel Neuer.