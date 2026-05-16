Bayerns Kane erneut Torschützenkönig

Harry Kane hat sich zum dritten Mal nacheinander die Torjäger-Kanone als treffsicherster Spieler der Fußball-Bundesliga gesichert. Der Stürmer von Rekordmeister Bayern München bekam die vom kicker vergebene Trophäe nach dem letzten Saisonspiel gegen den 1. FC Köln überreicht.

Kane beendete die Spielzeit mit starken 36 Treffern, 17 mehr als der zweitplatzierte Deniz Undav vom VfB Stuttgart. Bereits in seinen ersten beiden Saisons in München hatte sich Kane mit 36 (23/24) und 26 Treffern (24/25) die Krone des besten Torjägers aufgesetzt. Nur Gerd Müller und Robert Lewandowski (jeweils siebenmal) haben die Trophäe öfter gewonnen.