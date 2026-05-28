Bericht: Leverkusens Trainer-Suche vor Abschluss

SID 28.05.2026 • 17:27 Uhr Der Spanier Andoni Iraola ist nun der Top-Kandidat auf den Trainerposten bei Bayer Leverkusen. Kasper Hjulmand steht hingegen vor dem Aus.

Die Trainersuche beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen steht offenbar vor dem Abschluss. Wie der kicker berichtet, befindet sich der Werksklub in „finalen Verhandlungen“ mit dem Spanier Andoni Iraola vom AFC Bournemouth. Der 43-Jährige soll Nachfolger des Dänen Kasper Hjulmand werden, der trotz eines Vertrages bis 2027 vor dem Aus steht.

Nach der Absage des Brasilianers Filipe Luis, der laut Medienberichten vor einer Unterschrift bei der AS Monaco steht, soll Bayer auch laut Sky auf eine Verpflichtung von Iraola „drängen“ und auf eine „schnelle Zusage“ hoffen. Auch Oliver Glasner, der am Mittwoch mit Crystal Palace den Titel in der Conference League gewann, ist laut Medienberichten ein Kandidat in Leverkusen.

Bundesliga: Hjulmand steht vor Aus in Leverkusen

Iraola, wie Bayers Meistertrainer Xabi Alonso Baske, hat in seinen drei Jahren beim AFC jeweils einen neuen Punkterekord mit Bournemouth aufgestellt und war zuletzt in 18 Premier-League-Spielen unbesiegt geblieben. Bournemouth verpasste als Tabellensechster die Qualifikation für die Champions League nur knapp. Iraola hatte seinen Abschied schon im April angekündigt, der frühere Dortmund- und Leipzig-Coach Marco Rose übernimmt den Posten des Spaniers.