Blessin: "Haben es in der eigenen Hand"

SID 04.05.2026 • 05:56 Uhr Trotz des nächsten Rückschlags bleibt St. Paulis Trainer positiv. Seine Mannschaft muss sich aber klar steigern.

Achtes Spiel ohne Sieg und Pfiffe in der Pause auch in seine Richtung – Alexander Blessin erlebte keinen besonders vergnügten Sonntagnachmittag auf dem Hamburger Kiez. Nach der verdienten 1:2 (0:2)-Niederlage gegen Mainz 05 ist St. Pauli auf den 17. Tabellenplatz abgerutscht, Blessin schaltete aber schnell wieder in den Angriffsmodus.

„Es geht sicherlich nicht spurlos an einem vorbei, aber man muss sich der Sache auch stellen“, sagte der 52-Jährige zu den Fanreaktionen nach einer völlig unzureichenden ersten Halbzeit: „Es gibt jetzt aber keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Es sind noch zwei Spiele, wir haben es in der eigenen Hand.“

Nach dem frühen 0:1 durch Phillip Tietz (6.) fehlte es den Kiezkickern an fast allem, was es zum erfolgreichen Bestehen des Kampfes um den Klassenerhalt braucht. „Diese ganz einfachen Geschenke, die wir hergeben, killen uns momentan“, sagte Blessin zum Fehler im Zusammenspiel von Hauke Wahl und Eric Smith. Der Anschlusstreffer des eingewechselten Abdoulie Ceesay (87.) kam nach dem 0:2 durch Phillipp Mwene (40.) deutlich zu spät.

Aufzugeben kommt für den Schwaben Blessin keinesfalls in Betracht. „Ich werde jetzt nicht den Bettel hinschmeißen. Ich stehe dazu und bin davon überzeugt, dass wir es zusammen schaffen.“ St. Pauli könnte nach dem schweren Auswärtsspiel bei RB Leipzig kommenden Samstag am 34. Spieltag ein Abstiegsshowdown gegen den VfL Wolfsburg bevorstehen. Der direkte Konkurrent zog mit einem 1:1 beim SC Freiburg nach Punkten gleich, überholte St. Pauli aufgrund der besseren Tordifferenz aber und liegt nun auf dem Relegationsrang.