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Bundesliga: Gladbach holt ukrainischen Nationalspieler

Gladbach holt Nationalspieler

Nach einer schwachen Saison rüstet Borussia Mönchengladbach weiter nach. Der vierte Neuzugang des Sommers ist ein ukrainischer Nationalspieler.
Juchym Konplija im Trikot des ukrainischen Nationalteams
Juchym Konplija im Trikot des ukrainischen Nationalteams
© AFP/SID/JOSE JORDAN
SID
Nach einer schwachen Saison rüstet Borussia Mönchengladbach weiter nach. Der vierte Neuzugang des Sommers ist ein ukrainischer Nationalspieler.

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach verstärkt seine Defensive mit dem ukrainischen Nationalspieler Juchym Konoplija.

Wie die Gladbacher mitteilten, kommt der Rechtsverteidiger ablösefrei von Schachtar Donezk und unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2029. Der 26-Jährige absolvierte bislang 27 Länderspiele für die A-Nationalmannschaft, seit Juni 2023 ist er für die Ukraine auf der rechten Abwehrseite gesetzt.

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Bundesliga: Gladbach hat schon vier Transfers perfekt gemacht

Konoplija sei „ein physisch starker, spiel- und einsatzfreudiger Außenverteidiger“, sagte Sportchef Rouven Schröder: „Als Stammspieler beim ukrainischen Meister, durch regelmäßige Länderspiel-Einsätze und Spiele in der Champions League bringt er einiges an Erfahrung und Leadership-Fähigkeiten mit.“

Er freue sich „sehr, zu Borussia zu wechseln“, ergänzte der Ukrainer. Er spüre „sehr viele Emotionen, die ich gar nicht so richtig erklären kann. Es wird ein paar Tage dauern, bis ich alles richtig realisiert habe.“

Für die Borussia ist dies bereits der vierte Sommertransfer. Zuvor kamen Enzo Leopold (Hannover 96), David Herold (Karlsruher SC) sowie Daniel Batz (FSV Mainz 05).

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