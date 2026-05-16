Bundesliga heute: Abstiegs-Showdow LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 16.05.2026 • 12:30 Uhr Mit dem VfL Wolfsburg, dem 1. FC Heidenheim und dem FC St. Pauli kämpfen noch drei Vereine um den Relegations-Platz. Alle Vereine gehen punktgleich in den letzten Bundesliga-Spieltag. So können Sie den Abstiegs-Showdown verfolgen.

So spannend war es im Abstiegskampf in der Bundesliga wohl noch nie. Am 34. Spieltag kämpfen mit dem VfL Wolfsburg, dem 1. FC Heidenheim und dem FC St. Pauli noch drei Mannschaften darum, sich nach einer enttäuschenden Saison zumindest in die Relegation zu retten.

Das besondere: Alle drei Mannschaften haben 26 Punkte auf dem Konto und gehen punktgleich in den letzten Spieltag. Dass die drei Teams auf den Rängen 16, 17 und 18 mit derselben Punkteausbeute in den 34. Spieltag gehen, hat es in der Bundesliga zuvor noch nie gegeben.

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Die beste Ausgangsposition vor dem 34. Spieltag hat der VfL Wolfsburg. Die Wölfe starten mit der besten Tordifferenz (-26) in das Saisonfinale. Zudem haben sie mit 42 Treffern auch die meisten Tore der drei Abstiegskandidaten.

Auf Rang 17 startet Heidenheim, die sich mit einer unglaublichen Aufholjagd doch noch eine Chance auf den Klassenerhalt erarbeitet haben. Die Heidenheimer haben eine Tordifferenz von -29 und 41 Tore erzielt. Vom 18. Platz geht der FC St. Pauli mit einer Tordifferenz von -29 und 28 erzielten Toren ins Rennen.

St. Pauli und Wolfsburg im direkten Duell, profitiert Heidenheim?

Brisant: Zwischen dem FC St. Pauli und dem VfL Wolfsburg gibt es am letzten Spieltag das direkte Duell (ab 15:30 Uhr im LIVETICKER), das womöglich über Abstieg oder das Erreichen der Relegation entscheiden wird. Der 1. FC Heidenheim trifft im heimischen Stadion auf den 1. FSV Mainz 05 (ab 15:30 Uhr im LIVETICKER).

Keines der drei Teams kann sich übrigens bei einem Sieg sicher sein die Relegation zu erreichen. Selbst bei einem Auswärtssieg beim FC St. Pauli wäre Wolfsburg nicht zu 100 Prozent gerettet. Sollte Heidenheim gleichzeitig einen drei Tore höheren Sieg einfahren, würde das Team von Frank Schmidt trotzdem noch an den Wölfen vorbeiziehen.