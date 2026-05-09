Bundesliga heute: Augsburg - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 09.05.2026 • 12:30 Uhr Der FC Augsburg empfängt heute Borussia Mönchengladbach. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der WWK-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag (ab 15:30 Uhr im LIVETICKER) empfängt der FC Augsburg Borussia Mönchengladbach in der WWK-Arena – ein Duell, das den Gastgebern traditionell liegt.

Die Fuggerstädter verloren nur eines ihrer bisherigen 14 Bundesliga-Heimspiele gegen die Fohlen (7 Siege, sechs Remis) und holten gegen keinen anderen Klub mehr Zähler im eigenen Stadion als die derzeitigen Gäste aus dem Rheinland (27 Punkte). Trainer Manuel Baum kann sich also auf eine beeindruckende Heimbilanz stützen, die seit November lediglich eine Niederlage – das 2:5 gegen den VfB Stuttgart – aufweist.

Augsburg – Gladbach LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Mit 25 Punkten aus 15 Partien spielt Augsburg die beste Bundesliga-Rückrunde seiner Vereinsgeschichte und könnte mit einem weiteren Dreier den Vereinsrekord von 28 Zählern aus der Saison 2013/14 einstellen.

Besonders im Fokus steht dabei Anton Kade: Der 24-Jährige erzielte in seinem 30. Bundesligaspiel jüngst seinen ersten Doppelpack und ist gemeinsam mit Fabian Rieder (je sechs Treffer) Augsburgs Top-Torschütze. Insgesamt verlor der FCA nur eines seiner letzten elf Heimspiele, was die Zuversicht im bayerischen Lager weiter nährt.

Gladbach tritt mit breiter Brust an

Eugen Polanski reist nach dem gesicherten Klassenerhalt mit breiter Brust an, auch wenn Borussia Mönchengladbach auswärts seit zehn Bundesliga-Auftritten sieglos ist (4 Remis, sechs Niederlagen).

Bbitter: Abwehrchef Nico Elvedi fehlt gelbgesperrt – er stand bislang in allen Saisonspielen in der Startelf und glänzt ligaweit mit einer 92-prozentigen Passquote.

Schlüsselduelle: Tabakovic vs. FCA-Defensive und Gladbacher Abwehr ohne Elvedi

Mit Haris Tabakovic haben die Gäste ihren verlässlichsten Torschützen in der Spitze: zwölf der 37 Gladbacher Treffer (32 %) gehen auf das Konto des Neuzugangs – ein Anteil, den ligaweit kein anderer Spieler übertrifft. Auf der Gegenseite stellt Augsburg eine Defensive, die in den letzten elf Heimpartien nur einmal bezwungen wurde, häufiger als ein Gegentreffer.

Gladbach reist wiederum mit der zweitbesten Zahl weißer Westen dieser Saison (12) an, allerdings bei gleichzeitig schwacher Chancenausbeute: Nur 24 Großchancen und 14 Rückrunden-Tore sind Liga-Tiefstwerte. Welches Kräfteverhältnis sich in der WWK-Arena durchsetzt, wird sich ab 15:30 Uhr zeigen.

Wird FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCA gegen BMG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

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