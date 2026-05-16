Bundesliga heute: Bayern - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 16.05.2026 • 12:30 Uhr FC Bayern München empfängt heute den 1. FC Köln. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag (16.05.2026, 15:30 Uhr) empfängt der alte und neue deutsche Meister FC Bayern München den 1. FC Köln in der Allianz Arena. Auf der Trainerbank der Münchner sitzt Vincent Kompany, der den Rekordmeister bereits in seiner ersten Saison zum Titel geführt hat.

Sein Gegenüber René Wagner versucht, mit dem „Effzeh“ am letzten Spieltag noch ein paar Punkte zu holen. Geleitet wird die Begegnung vom scheidenden FIFA-Schiedsrichter Deniz Aytekin, der mit seinem 254. Einsatz sein letztes Bundesliga-Spiel pfeift.

Bayern – Köln LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Mit 86 Punkten aus 33 Partien spielt der FC Bayern seine drittbeste Bundesliga-Saison überhaupt und könnte zum dritten Mal nach 2012/13 und 1986/87 nur eine einzige Niederlage in einer Spielzeit stehen lassen.

117 Tore bedeuten schon jetzt die beste Offensiv-Ausbeute der Ligageschichte, wobei Michael Olise mit 34 Scorerpunkten (15 Tore, 19 Assists) einen neuen Flügelspieler-Rekord seit Datenerfassung 2004/05 aufstellt. Dass 32 dieser Treffer nach Standards fielen, unterstreicht die Effizienz bei ruhenden Bällen.

Abseits des Rasens wird jedoch diskutiert: Der Aufsichtsrat vertagte jüngst Entscheidungen über die Zukunft von Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund – ein Thema, das laut SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger intern für Reibung sorgt, auch wenn der sportliche Erfolg aktuell vieles überstrahlt.

Kölner Auswärtssorgen – Saïd El Mala im Fokus

Der 1. FC Köln reist mit lediglich zwei Auswärtssiegen und der längsten sieglosen Serie der Liga in fremden Stadien (zwölf Partien) nach München. Die Bilanz von nur einem Sieg aus den letzten 13 Bundesliga-Spielen (6 Remis, sechs Niederlagen) spiegelt sich im Tabellenplatz 14 und 32 Punkten wider – ein Wert, der in der Drei-Punkte-Ära nur einmal von einem Rangvierzehnten unterboten wurde.

Viel Last liegt erneut auf den Schultern von Shootingstar Saïd El Mala, der mit zwölf Treffern und fünf Vorlagen Begehrlichkeiten weckt. Laut kicker bereitet der FC Brentford ein Angebot von über 40 Mio. Euro vor, doch Kölns Geschäftsführung um Thomas Kessler peilt eher die 50-Millionen-Marke an, um den 19-Jährigen ziehen zu lassen.

Die Partie in München könnte somit auch zur Bühne für den dribbelstarken Offensivmann werden, der hinter Bayerns Olise ligaweit die drittmeisten Abschlüsse nach Sololäufen (36) verzeichnet.

Historische Duelle, Standardschwächen und emotionale Begleitgeräusche

Seit einem 2:3 im Februar 2011 hat der FC Bayern in 22 Pflichtspielen (20 Siege, zwei Remis) nicht mehr gegen Köln verloren – ligaweit ist nur die Serie gegen den VfL Wolfsburg derzeit länger. Beide Teams kassieren auffällig viele Gegentore nach ruhenden Bällen (je 43 Prozent), wobei Kölns 25 Standard-Gegentore Ligahöchstwert bedeuten und an den Negativrekord von 2011/12 erinnern.

Für zusätzlichen Spannungsfaktor sorgt das Abschiedsspiel von Schiedsrichter Deniz Aytekin, dessen kommunikative Art bei Spielern beider Teams anerkannt ist.

Wird FC Bayern München gegen 1. FC Köln heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCB gegen KOE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

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