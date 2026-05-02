Bundesliga heute: Bremen - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 02.05.2026 • 12:30 Uhr SV Werder Bremen empfängt heute den FC Augsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Weserstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag (02. Mai 2026, 15.30 Uhr) empfängt der SV Werder Bremen den FC Augsburg im heimischen Weserstadion. Während Werder unter dem neuen Cheftrainer Daniel Thioune zuletzt vier Siege, ein Remis und sechs Niederlagen verzeichnete, hat Augsburg mit Coach Manuel Baum nach dem 31. Spieltag den Klassenerhalt bereits fixiert und steht vor seiner 16. Bundesliga-Spielzeit in Serie.

Beide Klubs haben also vor dem Endspurt unterschiedliche Ausgangspositionen: Bremen liegt sechs Punkte über dem Relegationsrang, Augsburg kann befreit aufspielen.

Bremen – Augsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Historisch gesehen ist der FC Augsburg ein äußerst unangenehmer Gegner für die Grün-Weißen. In 27 direkten Duellen feierten die Fuggerstädter 13 Siege – mehr als gegen jeden anderen Bundesligisten – und sogar ihre meisten Auswärtserfolge (sechs) gelangen im Weserstadion. Aktuell ist Augsburg seit drei Partien gegen Werder ungeschlagen (ein Sieg, zwei Remis) und blieb in den beiden jüngsten Vergleichen sogar ohne Gegentor. Das Hinrundenduell endete torlos – es war für beide Teams die einzige 0:0-Partie der laufenden Saison.

Formkurven und Schlüsselspieler beider Teams

Werder Bremen könnte erstmals unter Daniel Thioune drei Bundesligaspiele in Serie ohne Niederlage überstehen, nachdem es zuletzt ein 1:1 beim VfB Stuttgart gab – das erste Remis in der Ära des neuen Trainers. Dreh- und Angelpunkt bleibt Mittelfeldmotor Jens Stage: Mit jetzt zehn Saisontoren ist er erneut Werders bester Schütze und der erste Bremer Mittelfeldspieler seit Diego, der in zwei Spielzeiten nacheinander zweistellig traf. Augsburg reist seinerseits mit vier ungeschlagenen Partien (ein Sieg, drei Remis) an, wartet allerdings seit sieben Ligaspielen auf den zweiten Dreier. Auffällig: Die Mannschaft von Manuel Baum lässt auswärts seit 19 Spielen immer mindestens einen Gegentreffer zu.

Zahlenspiele, Kartenflut und ein Blick über den Tellerrand

Mit 67 Gelben Karten (Werder) und 76 (Augsburg) treffen im Weserstadion die beiden härtesten Sammler von Verwarnungen dieser Saison aufeinander; bei den Gästen stehen Banks und Giannoulis bereits bei jeweils acht Gelben. Offensiv erzielte Werder ligaweit die wenigsten Tore vor der Pause (elf), während Augsburg mit 29 Gegentoren in Halbzeit eins den höchsten Wert teilt. Kurios: Beide Teams gaben am 25. Spieltag nach einer 1:0-Führung noch Punkte ab, wobei Augsburg insgesamt schon 21 Zähler nach Führungen verspielte – nur Wolfsburg noch mehr. Abseits der Männer-Bundesliga sorgte im Bremer Lager zuletzt die 0:2-Heimniederlage der Werder-Frauen gegen die B-Elf des frischgebackenen Frauen-Meisters FC Bayern für Schlagzeilen – eine Erinnerung daran, wie schnell der Heimvorteil an der Weser schwinden kann.

Wird SV Werder Bremen gegen FC Augsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SVW gegen FCA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

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