Bundesliga heute: Bremen - Dortmund LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 16.05.2026 • 12:30 Uhr SV Werder Bremen empfängt heute Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Weserstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Zum Bundesliga-Saisonfinale empfängt der SV Werder Bremen am Samstag Borussia Dortmund im Weserstadion (ab 15:30 Uhr im LIVETICKER). Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune steht nach 33 Spieltagen bei 32 Punkten und erlebt damit ihre drittschwächste Spielzeit seit Einführung der Drei-Punkte-Regel.

Auf der Gegenseite reist das Team von Niko Kovac mit 70 Zählern an – nur 2018/19 waren es zum gleichen Zeitpunkt in den vergangenen neun Jahren noch mehr (73). Während Bremen im eigenen Stadion nur zwei der letzten elf Partien gewann, verlor Dortmund seine letzten beiden Auswärtsauftritte und will eine Serie von drei Auswärtsniederlagen in Folge vermeiden, wie es sie zuletzt im Herbst 2024 gab.

Bremen – Dortmund LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Werder muss erneut auf Yukinari Sugawara verzichten. Der Rechtsverteidiger wurde nach seiner Rekord-Roten Karte in Hoffenheim (5. Minute) für zwei Spiele gesperrt und verpasst somit neben dem Saisonfinale auch den Auftakt der kommenden Spielzeit. Mit sechs Vorlagen ist der 25-Jährige nach Romano Schmid (8) dennoch zweitbester Assistgeber der Grün-Weißen.

Sein Fehlen trifft eine Offensive, die ligaweit mit 37 Treffern die zweitschwächste ist und in dieser Saison bereits zwölfmal torlos blieb. Hinzu kommt, dass Bremen gegen Dortmund seit sechs Pflichtspielen sieglos ist (4 Niederlagen, zwei Remis) – eine Serie, die zuletzt unter Jürgen Klopp zwischen 2011 und 2014 derart lang war.

BVB reist mit bester Abwehr der Liga an – Kovac setzt auf Ryerson und Beier

Borussia Dortmund stellt mit 34 Gegentoren die stabilste Defensive der laufenden Bundesliga-Saison und könnte erst zum vierten Mal überhaupt als Team mit der besten Abwehrbilanz abschließen. Ein wichtiger Faktor ist Vorlagenkönig Julian Ryerson, der bereits 14 Assists sammelte – im schwarz-gelben Trikot übertrafen das nur Henrikh Mkhitaryan (15) und Jadon Sancho (16).

Maximilian Beier kommt auf neun Tore und sechs Vorlagen; drei seiner Treffer erzielte er gegen Bremen – gegen keinen anderen Erstligisten war er erfolgreicher. Neben dem sportlichen Geschehen begleiten Personalthemen den Vizemeister: Sportdirektor Ole Book arbeitet an einem möglichen Transfer von Real-Talentspieler Gonzalo García, für den eine Leihe oder ein Deal mit Rückkaufklausel im Raum steht.

Wird SV Werder Bremen gegen Borussia Dortmund heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SVW gegen BVB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: SV Werder Bremen gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1 verfolgen