Bundesliga heute: Frankfurt - HSV LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 02.05.2026 • 12:30 Uhr Eintracht Frankfurt empfängt heute den Hamburger SV. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Eintracht Frankfurt geht mit einer beeindruckenden Dominanz in das Heimspiel im Deutsche Bank Park: Seit Januar 2011 und 13 Bundesliga-Duellen ist die SGE gegen den Hamburger SV ungeschlagen (sieben Siege, sechs Remis).

Auch gegen Aufsteiger ist die Eintracht seit 18 Partien ohne Niederlage (zwölf Siege, sechs Unentschieden) – ein laufender Klubrekord. Trainer Albert Riera kann sich also auf eine statistisch komfortable Ausgangslage stützen, wenngleich seine Mannschaft zuletzt zweimal in Folge remis spielte und in dieser Saison bereits fünf Heimniederlagen hinnehmen musste – so viele wie in den beiden vergangenen Spielzeiten zusammen.

Frankfurt – HSV LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Mit der drittbesten Chancenverwertung der Liga (14,9 %) und 18 verschiedenen Torschützen präsentiert sich die Riera-Elf offensiv variabel. Besonders Can Uzun rückte zuletzt in den Mittelpunkt: Beim vergangenen Spieltag war der 20-Jährige an zehn Abschlüssen direkt beteiligt – Vereinsbestwert der Saison. Schwer wiegt allerdings die Gelbsperre von Ritsu Doan, dessen fünf Saisontore der Eintracht bereits sieben Punkte einbrachten. Damit fehlt Frankfurt ein wichtiger Unterschiedsspieler, der gemeinsam mit Jonathan Burkardt bislang die wertvollsten Treffer für die SGE markierte.

Hamburger SV vor Gastspiel in Frankfurt: Formkrise und Glatzel-Faktor

Die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin reist mit nur einem Sieg aus den letzten zehn Bundesliga-Partien (drei Remis, sechs Niederlagen) an und ist aktuell seit sechs Spielen sieglos. Dennoch gibt es Lichtblicke: Robert Glatzel traf erstmals in zwei Bundesliga-Einsätzen hintereinander und kommt nun auf drei Tore und zwei Assists in lediglich sechs Startelfeinsätzen. Auffällig bleibt die Effizienzschwäche des Teams – nur 9,0 % ihrer Chancen münzt die Offensive in Tore um, ligaweit der drittschlechteste Wert. Immerhin sorgt ein ligaweit einmaliges Elfmeter-Karussell für Varianz: Vier verschiedene HSV-Profis verwandelten bereits vom Punkt.

Personelle und strukturelle Entwicklungen: Krüger vor historischem HSV-Amt

Abseits des Rasens stellt sich der Traditionsklub neu auf: Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Kathleen Krüger vom FC Bayern München den vakanten Sportvorstandsposten übernehmen und damit als erste Sportvorständin der Bundesliga-Geschichte Geschichte schreiben. Sportlich hält der HSV nach 31 Spieltagen weiterhin fünf Zähler Vorsprung auf Rang 16 – einen Puffer, der seit Einführung der Drei-Punkte-Regel nur einmal verspielt wurde. Taktisch könnte Polzins Team auf seine starke Konterstärke setzen: Zehn Treffer nach Umschaltmomenten bedeuten Rang drei ligaweit, während Frankfurt gemeinsam mit Stuttgart die meisten Gegentore nach Kontern kassierte (je 10).

Wird Eintracht Frankfurt gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SGE gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen