Bundesliga heute: Frankfurt - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 16.05.2026 • 12:30 Uhr Eintracht Frankfurt empfängt heute VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 34. Spieltag der Bundesliga empfängt Eintracht Frankfurt am Samstag den VfB Stuttgart im ausverkauften Deutsche Bank Park (ab 15:30 im LIVETICKER).

Für den VfB geht es darum, die Teilnahme an der Champions League zu sichern. Als Vierter haben die Schwaben am letzten Spieltag vor der punktgleichen TSG einen nur knappen Vorsprung: Das um fünf Treffer bessere Torverhältnis.

Frankfurt – Stuttgart LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Das Duell hat Historie: In bislang 104 Erstligaspielen erzielten die Hessen 178 Treffer, die Schwaben sogar 191 – keine anderen Gegner trafen in der Bundesliga öfter gegeneinander.

Mit durchschnittlich 3,5 Toren pro Partie liegt SGE – VfB unter allen Paarungen mit mindestens 100 Aufeinandertreffen nur hinter BVB – HSV (3,6). Ein Blick auf den letzten Spieltag macht zusätzlich Appetit: Beide Teams sind seit Jahren kaum zu schlagen, Frankfurt blieb in den vergangenen sechs Saisonfinals unbesiegt (4 Siege, zwei Remis), Stuttgart in den letzten vier Abschlusspartien (3 Siege, ein Remis).

Für Eintracht-Trainer Albert Riera ist es ein brisantes Heimfinale: Nach vier Ligaspielen ohne Sieg und der jüngsten 2:3-Niederlage in Dortmund ist es nach SPORT1-Informatinen sein letztes Spiel.

Die SGE droht erstmals seit 2019/20 den Europapokal zu verpassen und stellt mit 63 Gegentreffern die drittschwächste Defensive der Liga. Immerhin könnte der Klub mit derzeit 18 verschiedenen Torschützen einen neuen Vereinsrekord aufstellen, sollten heute Akteure wie Aurèle Amenda oder Mario Götze noch treffen.

Bitter für die Hessen: Mittelfeldmann Hugo Larsson verpasste überraschend den schwedischen WM-Kader, was ihn laut schwedischen Medien „völlig am Boden zerstört“ zurückließ.

Stuttgarts Offensive glänzt – Hoeneß peilt 64-Punkte-Marke an

Sebastian Hoeneß’ Mannschaft reist mit 61 Zählern an und kann sich mit einem weiteren Dreier die geteilte drittbeste VfB-Ausbeute der 3-Punkte-Ära sichern. Grundlage ist die zweitstärkste Offensive der Liga (69 Tore), in der Deniz Undav bereits 19 Treffer ohne Elfmeter erzielt hat – bei den Schwaben übertrafen das nur Guirassy (24) und Gomez (24) in einer Saison.

Auswärts lief es zuletzt durchwachsen (1 Sieg aus sechs Partien, 16 Gegentore), dennoch traf Stuttgart in jedem der vergangenen 20 Liga-Gastspiele – Vereinsrekord. Rückenwind verleiht der 3:1-Erfolg gegen Bayer Leverkusen, der den direkten Konkurrenten fast aus dem Champions-League-Rennen warf. In elf Tagen wartet zusätzlich das DFB-Pokalfinale gegen Bayern München, doch Hoeneß richtet den Fokus zunächst klar auf Frankfurt.

Schlüsselduell Uzun vs. Undav und Statistiken zum Spielverlauf

Can Uzun überzeugt bei der Eintracht mit einer Torbeteiligung alle 92 Minuten (8 Tore, vier Assists), ligaweit unter Spielern mit mindestens 750 Einsatzminuten nur von VfB-Angreifer Undav (alle 90 Minuten) übertroffen. Während Stuttgart dank einer enormen Comeback-Qualität bereits 20 Punkte nach Rückständen holte – Vereinsrekord –, verlor Frankfurt 22 Zähler nach Führungen. Die Adler hoffen auf die Erfahrung von Ellyes Skhiri, der vor seinem 200. Bundesligaspiel steht.

Auf der Gegenseite könnte der VfB seine Serie von Auswärtstreffern ausbauen, trifft dabei aber auf Frankfurts Tradition, am Saisonende selten leer auszugehen. Alles deutet auf ein weiteres Kapitel in einer der torreichsten Rivalitäten des deutschen Oberhauses hin.

Wird Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SGE gegen VFB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen