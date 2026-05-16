Bundesliga heute: Freiburg - Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 16.05.2026 • 12:30 Uhr Der Sport-Club Freiburg empfängt heute RB Leipzig. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Europa-Park Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag empfängt der SC Freiburg im Europa-Park Stadion RB Leipzig (ab 15:30 Uhr im LIVETICKER) zum letzten Bundesliga-Spieltag. Auf der Trainerbank der Breisgauer steht Julian Schuster, sein Gegenüber bei den Sachsen heißt Ole Werner. Freiburg verlor in der laufenden Saison nur zwei der letzten 15 Bundesliga-Heimspiele (8 Siege, fünf Unentschieden) und hat damit die Heimbilanz der Vorsaison bereits verdoppelt.

Ein Makel begleitet den Klub allerdings: In jeder der vergangenen fünf Spielzeiten ging das letzte Ligaspiel verloren – erst einmal in der Vereinsgeschichte gab es sechs Abschlussniederlagen in Serie. RB Leipzig reist mit 65 Punkten an; ein weiterer Dreier würde den vereinsinternen Rekord von 2016/17 übertreffen. Die Champions-League-Qualifikation ist für Leipzig zum achten Mal gelungen, nachdem nur 2017/18 und 2024/25 verpasst wurde.

Freiburg – Leipzig LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Der direkte Vergleich spricht klar für die Gäste: RB Leipzig ist seit 14 Pflichtspielen unbesiegt gegen den SC Freiburg (9 Siege, fünf Remis). Letztmals gewannen die Breisgauer im Oktober 2019 mit 1:0. In diesem Zeitraum holte Leipzig nur gegen den FC Augsburg mehr ungeschlagene Partien am Stück.

Auch die Formkurve der vergangenen Wochen unterstreicht den Trend: Acht Siege aus den letzten zehn Bundesliga-Spielen bedeuten gemeinsam mit dem FC Bayern den Ligabestwert, zudem kassierte RBL in dieser Phase nur elf Gegentreffer. Bemerkenswert bleibt, dass Leipzig als einziges Team der Saison 2025/26 in den ersten 15 Spielminuten noch nicht überwunden wurde – ein Kunststück, das zuvor in der Bundesliga-Historie lediglich Stuttgart 1985/86 und Bochum 2000/01 gelungen war.

Schlüsselspieler: Matanovic, Baumgartner & Co. im Fokus

Freiburg setzt offensiv auf Igor Matanovic: Der Angreifer erzielte zehn Saisontore, drei davon in Form von Doppelpack-Auftritten. Mit einer Großchancen-Verwertung von 62 Prozent liegt er ligaweit nur hinter Nadiem Amiri (82 %) und Andrej Kramaric (65 %). Auf Leipziger Seite sticht Christoph Baumgartner hervor, der mit 13 Treffern und acht Assists seine 21. Torbeteiligung verbuchte – eingestellter Höchstwert eines Österreichers seit 2004/05.

David Raum steht dank sieben Vorlagen und drei Treffern bereits bei zehn Scorern; gegen keinen Klub legte der Linksverteidiger mehr Bundesliga-Tore auf als gegen Freiburg (vier). Standards könnten erneut eine Rolle spielen: Willi Orban traf 23-mal nach ruhenden Bällen, während der SCF in dieser Saison ligaweit die meisten Gegentreffer nach Ecken schluckte (15).

Wird Sport-Club Freiburg gegen RB Leipzig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SCF gegen RBL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Sport-Club Freiburg gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen