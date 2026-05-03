Bundesliga heute: Freiburg - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der SC Freiburg empfängt den VfL Wolfsburg am heutigen Sonntag, 03. Mai 2026, um 19:30 Uhr im Europa-Park Stadion. Mit 19 Bundesliga-Siegen gegen die „Wölfe“ haben die Breisgauer gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten öfter gewonnen – einzig gegen Schalke 04 gelangen ebenfalls 19 Erfolge. Besonders eindrucksvoll: Von den vergangenen neun direkten Duellen entschied Freiburg gleich sieben für sich, die jüngsten drei allesamt unter Trainer Julian Schuster.
Bundesliga heute: Freiburg gegen Wolfsburg
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Freiburgs Chefcoach kann weitgehend auf seinen bewährten Kader bauen, muss nach dem 0:4 in Dortmund aber defensive Stabilität einfordern, um in der Bundesliga eine zweite Niederlage in Folge zu vermeiden. Bei Wolfsburg verschärft sich die ohnehin angespannte Lage im Tabellenkeller: Trainer Dieter Hecking muss im Saisonendspurt auf Führungsspieler Maximilian Arnold verzichten. Der 31-Jährige zieht wegen anhaltender Leistenprobleme die Reißleine und verpasst neben dem heutigen Gastspiel im Breisgau auch die Partien gegen Bayern München und beim FC St. Pauli – ein herber Schlag für ein Team, das mit 25 Punkten die schwächste Bundesliga-Saison seiner Vereinsgeschichte erlebt.
Hinspiel-Helden und Statistiken: Pejcinovic’ Dreierpack, Freiburgs Comeback-Qualitäten
Das spektakuläre 4:3 im Hinspiel ist noch in bester Erinnerung: Wolfsburgs Youngster Dzenan Pejcinovic traf damals dreimal und avancierte mit 20 Jahren und 308 Tagen zum jüngsten Dreierpacker der VfL-Historie – trotzdem stand am Ende eine Niederlage. Es war ein weiteres Beispiel für Wolfsburgs Achillesferse dieser Saison: Satte 31 Punkte gab der VfL nach Führungen ab, Ligahöchstwert. Demgegenüber steht Freiburgs Comeback-Stärke – 19 Zähler nach Rückständen bedeuten Rang zwei hinter dem FC Bayern. Der heutige Abend könnte also erneut von Spielverläufen mit Wendungen geprägt sein.
Abwehr-Baustellen und Elfmeter-Geschichten im Fokus
Beide Mannschaften haben in dieser Spielzeit besondere Probleme bei Standards: Wolfsburg kassierte ligaweit die meisten Gegentore nach ruhenden Bällen (23), Freiburg musste allein 14 Treffer nach Ecken schlucken – nur Schalke 04 (18 in 2020/21) war jemals anfälliger. Auch vom Punkt her gab es extreme Unterschiede: Wolfsburg fing sich bereits neun Elfmeter-Gegentore ein, Freiburg dagegen noch keinen einzigen – nicht zuletzt dank Torhüter Noah Atubolu, der saisonübergreifend fünf Strafstöße in Serie parierte. Auf der Gegenseite glänzte VfL-Keeper Kamil Grabara mit drei gehaltenen Elfmetern, Bestwert 2025/26. Somit prallen heute Abend gleich mehrere statistische Serien aufeinander, wenn im Europa-Park Stadion der Ball rollt.
Wird Sport-Club Freiburg gegen VfL Wolfsburg heute im Free-TV übertragen?
Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.
Bundesliga heute: Wo wird SCF gegen WOB im TV & Stream übertragen?
Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.
Bundesliga: Sport-Club Freiburg gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen
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