Bundesliga heute: Freiburg - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 03.05.2026 • 16:30 Uhr Der SC Freiburg empfängt heute den VfL Wolfsburg. Der Anstoß ist um 19:30 Uhr im Europa-Park Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der SC Freiburg empfängt den VfL Wolfsburg am heutigen Sonntag, 03. Mai 2026, um 19:30 Uhr im Europa-Park Stadion. Mit 19 Bundesliga-Siegen gegen die „Wölfe“ haben die Breisgauer gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten öfter gewonnen – einzig gegen Schalke 04 gelangen ebenfalls 19 Erfolge. Besonders eindrucksvoll: Von den vergangenen neun direkten Duellen entschied Freiburg gleich sieben für sich, die jüngsten drei allesamt unter Trainer Julian Schuster.

Freiburg – Wolfsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Freiburgs Chefcoach kann weitgehend auf seinen bewährten Kader bauen, muss nach dem 0:4 in Dortmund aber defensive Stabilität einfordern, um in der Bundesliga eine zweite Niederlage in Folge zu vermeiden. Bei Wolfsburg verschärft sich die ohnehin angespannte Lage im Tabellenkeller: Trainer Dieter Hecking muss im Saisonendspurt auf Führungsspieler Maximilian Arnold verzichten. Der 31-Jährige zieht wegen anhaltender Leistenprobleme die Reißleine und verpasst neben dem heutigen Gastspiel im Breisgau auch die Partien gegen Bayern München und beim FC St. Pauli – ein herber Schlag für ein Team, das mit 25 Punkten die schwächste Bundesliga-Saison seiner Vereinsgeschichte erlebt.

Hinspiel-Helden und Statistiken: Pejcinovic’ Dreierpack, Freiburgs Comeback-Qualitäten

Das spektakuläre 4:3 im Hinspiel ist noch in bester Erinnerung: Wolfsburgs Youngster Dzenan Pejcinovic traf damals dreimal und avancierte mit 20 Jahren und 308 Tagen zum jüngsten Dreierpacker der VfL-Historie – trotzdem stand am Ende eine Niederlage. Es war ein weiteres Beispiel für Wolfsburgs Achillesferse dieser Saison: Satte 31 Punkte gab der VfL nach Führungen ab, Ligahöchstwert. Demgegenüber steht Freiburgs Comeback-Stärke – 19 Zähler nach Rückständen bedeuten Rang zwei hinter dem FC Bayern. Der heutige Abend könnte also erneut von Spielverläufen mit Wendungen geprägt sein.

Abwehr-Baustellen und Elfmeter-Geschichten im Fokus

Beide Mannschaften haben in dieser Spielzeit besondere Probleme bei Standards: Wolfsburg kassierte ligaweit die meisten Gegentore nach ruhenden Bällen (23), Freiburg musste allein 14 Treffer nach Ecken schlucken – nur Schalke 04 (18 in 2020/21) war jemals anfälliger. Auch vom Punkt her gab es extreme Unterschiede: Wolfsburg fing sich bereits neun Elfmeter-Gegentore ein, Freiburg dagegen noch keinen einzigen – nicht zuletzt dank Torhüter Noah Atubolu, der saisonübergreifend fünf Strafstöße in Serie parierte. Auf der Gegenseite glänzte VfL-Keeper Kamil Grabara mit drei gehaltenen Elfmetern, Bestwert 2025/26. Somit prallen heute Abend gleich mehrere statistische Serien aufeinander, wenn im Europa-Park Stadion der Ball rollt.

Wird Sport-Club Freiburg gegen VfL Wolfsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SCF gegen WOB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

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