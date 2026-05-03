Bundesliga heute: Gladbach - Dortmund LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 03.05.2026 • 14:30 Uhr Borussia Mönchengladbach empfängt heute Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr im Borussia-Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Borussia Mönchengladbach empfängt am Sonntag (3. Mai, 17:30 Uhr) im Borussia-Park Borussia Dortmund – und startet dabei mit einer starken Heimserie ins Duell. Die Fohlen sind seit fünf Bundesliga-Partien vor eigenem Publikum ungeschlagen (zwei Siege, drei Remis).

Allerdings endeten gleich fünf Gladbacher Saisonspiele 0:0 – Ligahöchstwert – und nur der FC St. Pauli blieb häufiger torlos als die Borussia (zwölfmal). Dortmund wiederum reist mit 67 Punkten aus 31 Spielen und damit seiner besten Zwischenbilanz seit 2018/19 an, will jedoch nach der Niederlage in Hoffenheim eine zweite Auswärtspleite in Folge unbedingt vermeiden.

Gladbach – Dortmund LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Gladbach-Coach Eugen Polanski muss im Saisonendspurt auf Jens Castrop verzichten. Der 22-Jährige wurde nach seinem Platzverweis in Wolfsburg (0:0) für drei Spiele gesperrt; kein Akteur führt pro 90 Minuten mehr Dribblings (3,9), Zweikämpfe (13,4) und Tacklings (3,3) als er.

Auf Dortmunder Seite steht Maximilian Beier im Fokus: Der 23-Jährige, der in dieser Saison bereits auf zehn Tore und acht Vorlagen kommt, hat öffentlich seinen WM-Traum bekräftigt und will laut eigener Aussage „den Flow mitnehmen“. Trainer Niko Kovac könnte ihm in Gladbach erneut das Vertrauen schenken.

Statistische Duelle: BVB-Vorteil, aber Gladbacher Hoffnung im Borussia-Park

Dortmund ist seit sechs Pflichtspielduellen mit Gladbach ungeschlagen (fünf Siege, ein Remis) und gewann 20 der letzten 25 Aufeinandertreffen. Interessant: Alle fünf Punktgewinne der Fohlen in dieser Phase wurden im heimischen Borussia-Park eingefahren.

Defensiv reist der BVB mit nur 31 Gegentoren als bestes Abwehrteam der Liga an und könnte mit einer weiteren Weißen Weste seinen Vereinsrekord (15 in einer Saison) egalisieren. Gladbach hingegen stellt nach 31 Spieltagen erst 32 Punkte – so wenige wie zuletzt 2010/11, als der Klassenerhalt erst in der Relegation gelang.

Stimmungslage und Nebengeräusche: Druck bei Gladbach, Zuversicht beim BVB

Die angespannte Situation in Gladbach wurde auf der Mitgliederversammlung deutlich: Präsident Rainer Bonhof sprach von einem „Scheißjahr“, während Sportchef Rouven Schröder Mut für den Sommer forderte. Finanziell drückt zudem ein erneutes Jahresminus von 3,9 Millionen Euro. Dennoch gibt Polanski sich kämpferisch und will die Klassenerhaltsmission fortsetzen.

Auf Dortmunder Seite herrscht mehr Gelassenheit: Vereinslegende Kevin Großkreutz lobte jüngst die Arbeit von Niko Kovac, Talente wie Samuele Inácio oder Mathis Albert sollen in der kommenden Saison noch stärker eingebunden werden. Zugleich jagt Vorlagenkönig Julian Ryerson gegen sein vermeintliches „Lieblingsopfer“ Gladbach weiter dem Liga-Rekord für Standardscorer entgegen.

Wird Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BMG gegen BVB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

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