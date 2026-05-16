Bundesliga heute: Gladbach - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 16.05.2026 • 12:30 Uhr Borussia Mönchengladbach empfängt heute die TSG Hoffenheim. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Borussia-Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Die TSG liegt als Fünfter noch in Schlagweite zu den Champions-League-Rängen. Das Torverhältnis zum punktgleichen Vierten, dem VfB Stuttgart, ist um fünf Treffer schlechter. Selbst ein Sieg könnte also nicht gut genug sein.

Gladbach – Hoffenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Für Gladbachs Cheftrainer Eugen Polanski ist es erneut ein besonderes Duell: Zwischen 2013 und 2018 bestritt er 123 Bundesliga-Partien für die TSG, ehe er im vergangenen Sommer an den Niederrhein wechselte.

Gegen seinen Ex-Verein setzte es in der Hinrunde allerdings eine herbe 1:5-Pleite – bis heute Polanskis höchste Niederlage als Bundesliga-Coach. Auf der Gegenseite steht seit Saisonbeginn Christian Ilzer an der Seitenlinie der Kraichgauer.

Die Fohlen reisen mit einer ordentlichen Portion Heimstärke in dieses Finale: Seit sechs Liga-Partien ist Borussia Mönchengladbach im eigenen Stadion ungeschlagen (drei Siege, drei Remis) – nur RB Leipzig weist aktuell eine längere Heimserie auf. Dennoch liest sich die Gesamtbilanz der Saison ernüchternd: Acht Siege aus 33 Spielen bedeuten einen der schwächsten Werte der Vereinsgeschichte, zehn Punkte weniger als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison.

Ein weiterer Knackpunkt: Kein Team – abgesehen von Union Berlin – wartet noch auf einen Treffer nach einem hohen Ballgewinn, während die eigene Quote solcher Balleroberungen mit 175 die zweitschlechteste der Liga darstellt.

Hoffenheim jagt historischen Punkterekord

Hoffenheim reist mit 61 Zählern als geteilter Vereinsrekord-Tabellenfünfter an den Niederrhein und könnte mit einem Dreier erstmals in der 3-Punkte-Ära auf mindestens 64 Punkte kommen – eine Marke, mit der bislang noch nie ein Team die Champions League verpasste. Formstark ist die Ilzer-Elf allemal: Drei Siege und ein Remis aus den letzten vier Partien markieren die beste Phase seit Monaten.

Die hohe Intensität bleibt ihr Markenzeichen: 123,0 gelaufene Kilometer pro Spiel sind Ligaspitze, ebenso wie 276 hohe Ballgewinne – nur der FC Bayern war hier noch aktiver. Historisch allerdings liegt der Borussia-Park der TSG nicht: Aus den jüngsten 13 Gastspielen sprang lediglich ein Sieg heraus – ein 2:1 im Dezember 2020.

Wird Borussia Mönchengladbach gegen TSG Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BMG gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

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