Bundesliga heute: Hoffenheim - Bremen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 09.05.2026 • 12:30 Uhr Die TSG Hoffenheim empfängt heute den SV Werder Bremen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der PreZero Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Die TSG Hoffenheim trifft in ihrem Heimstadion auf den SV Werder Bremen (Sa., ab 15:30 Uhr im LIVETICKER). Auf den Trainerbänken stehen sich mit Christian Ilzer und Daniel Thioune zwei Österreicher gegenüber.

Hoffenheim geht mit 58 Punkten in den 33. Spieltag und stellt damit den eigenen Vereinsrekord aus der Saison 2016/17 ein. Werder bringt 32 Zähler mit und spielt seine drittschwächste Bundesliga-Saison, besitzt derzeit aber sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Hoffenheim – Bremen LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Die Kraichgauer haben 55 Prozent ihrer 64 Saisontore vor der Pause erzielt – ligaweit übertrifft nur Tabellenführer Leverkusen diesen Wert. Großen Anteil daran hat Andrej Kramaric, der in den letzten beiden Heimspielen jeweils doppelt traf und zehn seiner 14 Saisontore in der PreZero Arena markierte.

Flankengeber Bazoumana Touré steuerte neun Assists aus dem laufenden Spiel bei; ein weiterer würde den TSG-Saisonrekord von Roberto Firmino einstellen. Defensiv präsentiert sich Hoffenheim bei ruhenden Bällen anfällig: 20 Gegentreffer nach Standards bedeuten den drittschlechtesten Wert der Liga.

Werder-Auswärtsschwäche trifft auf Schmid-Formhoch

Bremen holte aus den letzten 14 Bundesliga-Auswärtsspielen lediglich zehn Punkte (2 S/4 U/8 N). In neun Begegnungen mit Teams aus dem oberen Tabellendrittel blieb Grün-Weiß sieglos und erzielte dabei nur zwei Treffer.

Lichtblick ist Romano Schmid: Der Österreicher war in vier Partien nacheinander an drei Toren direkt beteiligt (2 T/1 A) und führt mit zwölf Scorerpunkten gemeinsam mit Jens Stage die interne Wertung an. Vor allem vor der Pause tut sich Werder schwer – nur elf Erst-Halbzeit-Treffer stellen zusammen mit St. Pauli den Ligatiefstwert dar.

Statistik spricht für Hoffenheim – Klubmeldungen sorgen für Rückenwind

Die vergangenen sechs Bundesliga-Duelle endeten fünfmal zugunsten der TSG; gleichwohl gelangen Bremen seit 2015 sämtliche fünf Siege in Sinsheim. Auf struktureller Ebene meldete Hoffenheim unter der Woche einen wichtigen Schritt: Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker verlängerte seinen Vertrag langfristig und erhält mit Daniel Förderer wieder Unterstützung in der Geschäftsführung. Auch die Frauen-Abteilung sorgte für Schlagzeilen: Beim 1:1 in München beendete die TSG die lange Siegesserie des FCB-Frauen-Teams.

Wird TSG Hoffenheim gegen SV Werder Bremen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird TSG gegen SVW im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen