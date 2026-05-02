Bundesliga heute: Hoffenheim - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 02.05.2026 • 12:30 Uhr TSG Hoffenheim empfängt heute VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der PreZero Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 02. Mai 2026 steigt um 15:30 Uhr in der PreZero Arena das Baden-Württemberg-Derby zwischen der TSG Hoffenheim und dem VfB Stuttgart. Beide Teams gehen punktgleich mit 57 Zählern in den 32. Spieltag und rangieren auf den Plätzen fünf (TSG) und vier (VfB).

Trainer Christian Ilzer kann mit seinen Hoffenheimer Rekordwerten – 17 Saisonsiege bedeuten Vereinsbestmarke – an die starke Runde 2016/17 anknüpfen, als man zu diesem Zeitpunkt einen Zähler mehr auf dem Konto hatte. Auf der Gegenseite befindet sich Sebastian Hoeneß mit dem VfB in der drittbesten Spielzeit seit der Meisterschaft 2006/07, wenngleich die Schwaben zuletzt zwei Partien in Folge ohne Sieg blieben.

Hoffenheim – Stuttgart LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Die Kraichgauer müssen gegen Stuttgart ohne die gelbgesperrten Stammkräfte Robin Hranac und Grischa Prömel auskommen – insbesondere Prömels Laufstärke (13,4 km pro 90 Minuten, ligaweit zweitbester Wert) wird fehlen. Positiv ist hingegen die Vertragsverlängerung von Leon Avdullahu, der mit einer Passquote von 89,5 Prozent teamintern nur hinter Hranac liegt und damit ein wichtiger Taktgeber bleibt. Zudem bringt Vladimír Coufal Topform mit: Mit acht Assists – sechs davon per Flanke – hat der Tscheche seinen persönlichen Saisonrekord bereits übertroffen. Historisch betrachtet verlor Hoffenheim nur eines der letzten acht Bundesliga-Duelle gegen den VfB, allerdings war es ausgerechnet das Heimspiel 2023/24 (0:3).

Stuttgarts Auswärtsstärke und Champions-League-Ambitionen

Der VfB reist mit einer beeindruckenden Serie von 19 Auswärtsspielen in Folge mit eigenem Torerfolg nach Sinsheim und hat mit 36 Treffern in der Fremde bereits einen Vereinsrekord aufgestellt. Trotz des jüngsten 1:1 gegen Werder und der mini-Durststrecke von zwei Ligapartien ohne Sieg verbreitet Coach Sebastian Hoeneß Zuversicht: Als aktueller Vierter hat sein Team die direkte Königsklassen-Qualifikation in der eigenen Hand. Torjäger Ermedin Demirovic unterstrich mit seinem zehnten Saisontreffer seine Bedeutung – er ist nach Serhou Guirassy erst der zweite VfB-Profi im neuen Jahrtausend, der in seinen ersten beiden Spielzeiten zweistellig netzt. Die Schwaben gehen gestählt aus dem Pokalerfolg gegen Freiburg ins Derby und müssen im Endspurt noch gegen Leverkusen und Frankfurt ran.

Statistische Hotspots: Pressing, Kopfballduelle und historische Bilanzen

Beide Teams rangieren in der Bundesliga-Spitze, wenn es um aggressives Anlaufen geht: Hoffenheim weist mit 9,5 den ligaweit niedrigsten PPDA-Wert auf, Stuttgart folgt mit 11,6 knapp dahinter. Auch in der Luftkabine sind Parallelen erkennbar – sowohl die TSG als auch der VfB liegen mit 53,8 Prozent gewonnener Kopfballduelle gleichauf hinter Leverkusen, wobei die Schwaben ligaweit erst drei Kopfballgegentore zuließen. Das könnte den Hoffenheimern dennoch nicht unbedingt den Zahn ziehen, denn ihre 13 Kopfballtreffer werden nur von Dortmund überboten. Historisch betrachtet spricht die Bilanz zwar leicht für die Gastgeber (fünf Siege, vier Remis, eine Niederlage in den letzten zehn Heimspielen), doch Stuttgarts neue Auswärtseffizienz kündigt ein Duell auf Augenhöhe an.

Wird TSG Hoffenheim gegen VfB Stuttgart heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird TSG gegen VFB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen