Bundesliga heute: HSV - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 10.05.2026 • 12:30 Uhr Der Hamburger SV empfängt heute den Sport-Club Freiburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Volksparkstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der Hamburger SV empfängt den Sport-Club Freiburg heute (10.05.2026, 15:30 Uhr) im Volksparkstadion – und blickt auf eine wechselhafte Bilanz: Die letzten drei Pflichtspiele gegen die Breisgauer gingen verloren, doch in der Bundesliga blieb der HSV daheim viermal in Folge ungeschlagen (ein Sieg, drei Unentschieden).

Der bislang einzige Heimsieg innerhalb der vergangenen zehn Pflichtduelle datiert aus April 2018 (1:0). Trainer Merlin Polzin setzt vor eigenem Publikum erneut auf die Heimstärke früherer Saisonabschlüsse: In sechs der sieben Zweitliga-Jahre gewann Hamburg jeweils das letzte Spiel vor heimischer Kulisse, in der Bundesliga gelang dies in drei der letzten vier Spielzeiten.

HSV – Freiburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : –

: – Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Die Freiburger feierten am Donnerstag den sensationellen Einzug ins Europa-League-Finale und könnten am Sonntag in Hamburg unabhängig vom Ausgang des Endspiels ihr Ticket für eine erneute Europapokalsaison buchen. Nach der 2:3-Niederlage von Eintracht Frankfurt würden die Breisgauer mit einem Dreier Platz sieben und damit die Teilnahme an der Conference League absichern. Bei einem Triumph in der Europa League würde der Sport-Club in der nächsten Saison an der Champions League teilnehmen.

HSV-Personal und statistische Auffälligkeiten

Hamburg muss weiterhin auf Flügelhoffnung Alexander Rössing-Lelesiit verzichten; sein Comeback verzögert sich nach einer erneuten Sprunggelenksverletzung samt Operation. Offensiv ruhen die Hoffnungen erneut auf Fabio Vieira, der mit elf Scorerpunkten (sechs Tore/fünf Assists) teamintern vorne liegt und fünfmal zum 1:0 traf – eine Quote, die seit Heung-Min Son 2012/13 kein Hamburger mehr erreichte.

Auffällig ist der Konterfokus: Zehn der erst 36 Saisontore entstanden aus Umschaltmomenten, drittbester Ligawert. Defensiv überzeugt insbesondere Luka Vuskovic, dessen Zweikampfquote von 69 Prozent ligaweit Rang drei bedeutet. Bei Standards jedoch hakt es: Erst zwei Eckballtreffer bedeuten Negativrekord im Oberhaus.

Freiburgs ausbaufähige Auswärtsbilanz

Der SC Freiburg reist mit neun Auswärtsniederlagen und einer Tordifferenz von –16 in fremden Stadien an – nur Hamburg (–17) und Heidenheim (–19) stehen hier schlechter da. Defensiv offenbaren die Breisgauer Schwächen bei hohen Bällen (bereits zwölf Kopfballgegentore, Ligahöchstwert) sowie nach Eckbällen (15 Gegentore, ebenfalls Topwert).

Hoffnung macht Philipp Lienhart, der zuletzt sein erstes Saisontor erzielte und mit 67 Prozent gewonnenen Zweikämpfen ligaweit zur Spitze zählt. Offensiv glänzt Freiburg mit Comeback-Qualitäten: 20 Punkte nach Rückstand bedeuten vereinsintern Bestmarke.

Allerdings fehlt im Nordduell der verletzte Spielgestalter Yuito Suzuki (Schlüsselbeinbruch).

Wird Hamburger SV gegen Sport-Club Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird HSV gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Hamburger SV gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen