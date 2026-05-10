Bundesliga heute: Köln - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 10.05.2026 • 14:30 Uhr Der 1. FC Köln empfängt heute den 1. FC Heidenheim 1846. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr im RheinEnergieStadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Köln hat in der Bundesliga weiterhin eine offene Rechnung mit dem 1. FC Heidenheim, denn in den bisherigen drei Aufeinandertreffen blieb der „Effzeh“ sieglos (zwei Remis, eine Niederlage).

Damit ist Heidenheim eines von nur zwei Teams, gegen das die Domstädter in der höchsten Spielklasse noch keinen Dreier einfahren konnten. An der Seitenlinie stehen heute René Wagner für Köln und Frank Schmidt für die Gäste, die in der Vergangenheit gegen Köln ähnlich erfolgreich punkteten wie gegen keinen anderen etablierten Bundesligisten außer Union Berlin.

Köln – Heidenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Beim Heimteam fehlt mit Eric Martel ausgerechnet der zweikampfstärkste Kölner. Der Mittelfeldmotor hat sich mit seiner zehnten Gelben Karte eine Sperre eingehandelt – erst der zweite Bundesliga-Spieler in dieser Saison, dem das passiert.

Martel führt intern sowohl bei den abgefangenen Pässen (34) als auch bei den gewonnenen Duellen (182) sowie den gespielten Pässen (1378). Hoffnung macht den Rheinländern hingegen Shootingstar Said El Mala: Der 19-Jährige traf zuletzt zum zwölften Mal in der Bundesliga und egalisierte damit den Vereinsrekord von Dieter Müller für Tore als Teenager.

Formkurven und Auswärtsprobleme der Heidenheimer

Trotz Tabellenplatz 18 darf der Gast auf seine jüngste Serie verweisen: Nur eine Niederlage in den letzten sechs Partien (zwei Siege, drei Unentschieden) bedeutet so viele Punkte wie in den 17 Spielen zuvor zusammen.

Auswärts läuft es jedoch weiterhin zäh – seit zehn Bundesligapartien wartet Heidenheim auf einen Dreier in der Fremde (zwei Remis, acht Niederlagen) und kommt nach 16 Gastspielen erst auf sechs Punkte. Die Mannschaft stellt zwar schon 18 verschiedene Torschützen – ligaweit nur der FC Bayern hat mehr –, blieb defensiv jedoch erst einmal ohne Gegentreffer und teilt damit einen Negativrekord des Jahrtausends.

Zivzivadze, Mainka und ein Lehrstück gegen Olise

Stürmer Budu Zivzivadze reist in Topform an: Der Georgier traf in den letzten vier Ligaspielen jeweils mindestens einmal und erzielte jüngst sogar seinen ersten Bundesliga-Doppelpack. In der Abwehr setzt Kapitän Patrick Mainka seine historische Serie fort – er bestritt sämtliche seiner ersten 100 Bundesliga-Partien für den FCH über die volle Distanz und liegt ligaweit bei den Duellen (197) sowie Luftzweikämpfen (132) jeweils in den Top 5.

Rechtsverteidiger Hennes Behrens hingegen hatte erst vor wenigen Tagen ein ganz besonderes Erlebnis: Beim 3:3 in München fand sich der 21-Jährige im direkten Duell mit PSG-Star Michael Olise wieder – eine Erfahrung, die er laut eigener Aussage „so noch nie erlebt“ hat. Diese Eindrücke nimmt Heidenheims Leihspieler nun mit ins RheinEnergieStadion, wo die nächste Bewährungsprobe wartet.

Wird 1. FC Köln gegen 1. FC Heidenheim 1846 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird KOE gegen FCH im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Köln gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen