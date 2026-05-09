Bundesliga heute: Leipzig - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 09.05.2026 • 12:30 Uhr RB Leipzig empfängt heute den FC St. Pauli. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Red Bull Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

RB Leipzig empfängt den FC St. Pauli am heutigen Samstag (ab 15:30 Uhr im LIVETICKER) in der Red Bull Arena. Die Sachsen können mit einem Sieg die achte Champions-League-Qualifikation ihrer Vereinsgeschichte fixieren, stehen aktuell komfortabel in der oberen Tabellenregion und haben zuletzt nur bei Bayer Leverkusen (1:4) einen Dämpfer kassiert.

Die Gäste aus Hamburg reisen als Tabellen-17. an und sind seit acht Partien ohne Dreier (3 Remis, fünf Niederlagen) – kein anderes Bundesligateam wartet länger auf einen Sieg. In bisher drei Bundesliga-Duellen in Leipzig blieb St. Pauli sieglos, verbuchte aber immerhin zwei Unentschieden, darunter das 1:1 aus der Hinrunde.

Leipzig – St. Pauli LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Trainer Ole Werner kann auf eine beeindruckende Heimbilanz bauen: Vier Siege in Folge und sechs ungeschlagene Heimspiele (4 S, zwei U) in Serie bedeuten ligaweit die derzeit längste Serie. Christoph Baumgartner steuert mit 13 Saisontoren – vier davon per Kopf – weiterhin die meisten Treffer aller zentralen Mittelfeldspieler bei.

Besonderes Zeichen heute: Leipzig läuft mit Trauerflor auf und legt vor Anpfiff eine Schweigeminute ein, um der Opfer der Amokfahrt in der Leipziger Innenstadt zu gedenken. Damit setzt der Klub sein bereits am Mittwoch veröffentlichtes Statement der Anteilnahme in die Tat um, alle Vereinsmannschaften tragen das Symbol des Mitgefühls.

FC St. Pauli: Formkrise und Verletzungssorgen

Alexander Blessin muss den Abstiegskampf ohne zwei Leistungsträger bestreiten: Innenverteidiger Karol Mets und Rechtsverteidiger Manolis Saliakas fallen „bis auf Weiteres“ mit muskulären Problemen aus. Das ohnehin offensiv schwächste Team der Liga (27 Saisontore) holte nach Rückständen in der gesamten Rückrunde keinen einzigen Punkt; das letzte Comeback gelang im Hinspiel gegen Leipzig.

Neben der sportlichen Durststrecke sorgt ein Transfergerücht um Abwehrchef Hauke Wahl für Unruhe, doch der Verein dementierte umgehend konkrete Gespräche. Trotz der Negativserie betonte Blessin nach der 1:2-Niederlage gegen Mainz 05, er werde „den Bettel nicht hinschmeißen“.

Schlüsselstatistiken des Aufeinandertreffens

Leipzig ist als einziges Bundesligateam in dieser Saison in den ersten 15 Spielminuten noch ohne Gegentor, während St. Pauli in diesem Abschnitt erst einmal traf – Liga-Tiefstwert. Die Kiezkicker generieren jedoch 52 Prozent ihrer Treffer nach Standards, dem höchsten Anteil der Liga; Leipzig ließ ligaweit die wenigsten Standardgegentore zu (8).

Im direkten Vergleich nach Torschüssen liegt RB mit 510 Versuchen klar vor St. Pauli (330), das zugleich hinter Bayern und Dortmund die drittwenigsten Abschlüsse zuließ (389). Nach acht Pflichtspielduellen zwischen beiden Klubs ist die Bilanz ausgeglichen (je drei S, zwei U), in der Bundesliga blieb Leipzig aber ungeschlagen und kassierte dabei nur ein Gegentor.

Wird RB Leipzig gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird RBL gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

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