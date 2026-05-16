Bundesliga heute: Leverkusen - HSV LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 16.05.2026 • 12:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen empfängt heute den Hamburger SV. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag (16.05.2026, 15:30 Uhr) empfängt Bayer 04 Leverkusen den Hamburger SV in der BayArena – und für die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand steht mehr als nur ein Saisonfinale an.

Nach dem enttäuschenden 1:3 beim direkten Konkurrenten VfB Stuttgart rutschte die Werkself auf Rang sechs ab und benötigt nun einen Sieg sowie gleichzeitige Patzer von Stuttgart und der TSG Hoffenheim, um doch noch auf den letzten Champions-League-Platz zu springen. Die harsche öffentliche Analyse von Kapitän Robert Andrich – „Mutlos, energielos, willenlos“ – zeigt, wie angespannt die Stimmung ist. Klubintern wird bereits über Konsequenzen diskutiert, auch auf der Trainerbank, nachdem der massive Umbruch im vergangenen Sommer bislang nicht die erhoffte Wirkung entfaltet hat.

Leverkusen – HSV LIVE im TV, Livestream, Ticker

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: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Die Statistik spricht klar für die Rheinländer: Leverkusen hat die letzten sechs Bundesliga-Heimspiele gegen den HSV allesamt gewonnen und ist gegen Aufsteiger seit 19 Partien ungeschlagen (15 Siege, vier Remis) – Vereinsrekord.

Insgesamt holten die Hanseaten lediglich einen Sieg aus den vergangenen acht direkten Duellen (ein Remis, sechs Niederlagen). Unter den aktuellen Bundesligisten konnte Bayer lediglich gegen Eintracht Frankfurt (elf) eine noch längere Heimserie hinlegen. Die Werkself bleibt mit 22 Treffern nach ruhenden Bällen eines der gefährlichsten Standard-Teams der Liga, während Hamburg mit elf Standardtoren eher am unteren Ende dieser Wertung rangiert.

Schick jagt neuen Bestwert – Vuskovic auf den Spuren von Son

Stürmer Patrik Schick ist Leverkusens heißester Trumpf: Neun Tore in den letzten sieben Bundesliga-Auftritten bedeuten Ligaspitze seit dem 27. Spieltag. Der Tscheche könnte nun erstmals überhaupt gegen den HSV auflaufen – trifft er, hätte er wie Miroslav Klose gegen jeden seiner bisherigen 26 Bundesliga-Gegner eingenetzt.

Auf der Gegenseite sorgt der erst 19-jährige Luka Vuskovic für Schlagzeilen: Sechs Saisontreffer machen ihn neben Fabio Viera zum HSV-Topscorer. In der Vereinsgeschichte trafen als Teenager nur Heung-Min Son (acht Tore) und Peter Lübeke (sieben) häufiger für die Rothosen. Vuskovics Zukunft ist offen, doch sportlich ist er längst unverzichtbar.

Hamburger Aufschwung und ein historischer Wechsel an der Elbe

Der HSV reist mit Rückenwind an: Nach zuletzt zwei Siegen in Folge winkt Trainer Merlin Polzin sogar die erste Hamburger Dreierserie dieser Saison. Parallel sorgt eine Personalie für Aufsehen im Volkspark: Kathleen Krüger übernimmt ab 1. Juli den Posten der Sportvorständin und wird damit als erste Frau der Bundesliga-Geschichte diese Position bekleiden.

Während die Hanseaten mit zehn Kontertoren den drittbesten Wert der Liga vorweisen, warten sie seit 13 Ligapartien auf eine Weiße Weste – nur der 1. FC Köln weist eine ähnlich lange Serie auf. Ungeachtet dessen strahlt Polzins Mannschaft vor dem letzten Spieltag eine neu gewonnene Stabilität aus, die sie auch in Leverkusen unter Beweis stellen möchte.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird B04 gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

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