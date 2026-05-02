Bundesliga heute: Leverkusen - Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 02.05.2026 • 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen empfängt heute RB Leipzig. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Bayer 04 Leverkusen geht mit Rückenwind in das Duell in der BayArena: Vier der letzten sechs Bundesliga-Begegnungen mit RB Leipzig entschied die Werkself für sich und sammelte dabei 13 von 18 möglichen Punkten.

Unter Kasper Hjulmand punktete Leverkusen in acht der vergangenen neun Ligapartien (vier Siege, vier Unentschieden), nur das jüngste Heimspiel gegen Augsburg ging verloren. Leipzig, trainiert von Ole Werner, reist allerdings mit einer eindrucksvollen Serie von fünf Siegen in Folge an und hat in den letzten elf Partien nur einmal verloren (acht Siege, zwei Unentschieden). Die 19 Saisonsiege der Sachsen bedeuten bereits jetzt den eingestellten Vereinsrekord nach 31 Spieltagen.

Leverkusen – Leipzig LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Im Fokus steht Patrik Schick, der jüngst sein 100. Pflichtspieltor für Bayer erzielte und in den letzten fünf Bundesligaspielen sechs Treffer markierte – Ligabestwert seit dem 27. Spieltag. Der Stürmer, der 2019/20 noch für Leipzig debütierte, traf in jedem seiner sechs letzten Duelle mit den Sachsen mehrfach. Auf der Gegenseite sorgt Leipzigs Teenager Yan Diomande für Schlagzeilen: Mit 19 Scorerpunkten (zwölf Tore, sieben Assists) führt er die U19-Wertung der Bundesliga und steht bei 196 Dribblings, so viele wie kein anderer Spieler – die 200er-Marke könnte heute Abend fallen. Beide Teams gehören zudem zur Chancen-Elite der Liga: Leipzig erspielte sich bereits 115 Großchancen, Leverkusen 109.

Tapsoba-Verlängerung stärkt Bayers Defensive vor Topspiel

Kurz vor dem Kräftemessen hat Bayer 04 eine zentrale Personalie geklärt: Innenverteidiger Edmond Tapsoba verlängerte bis 2031. Der 27-Jährige, der 2023/24 mit Leverkusen das Double feierte, gilt laut Sportchef Simon Rolfes als „Schlüsselspieler“ für den erneuten Titelaufbau. In der laufenden Saison stand Tapsoba wettbewerbsübergreifend 41-mal auf dem Platz und erzielte fünf Tore – heute soll er eine Leipziger Offensive stoppen, die ligaweit die zweitmeisten Abschlüsse pro Spiel abfeuert (16,0). Bemerkenswert: Leverkusen verwandelte seine letzten neun Bundesliga-Elfmeter allesamt, während Leipzig erst einen Strafstoß in dieser Spielzeit verwerten konnte.

Frühe Tore, Heimstatistik und positive Klubmeldungen

Leverkusen stellte in dieser Saison bereits zehn Treffer in der Anfangsviertelstunde auf – Ligabestwert –, Leipzig blieb als einziges Team 2025/26 in diesem Zeitfenster ohne Gegentor. Zwei Heimniederlagen in Serie erlebte die Werkself zuletzt Anfang 2023; das 1:2 gegen Augsburg soll also ein Ausrutscher bleiben. Abseits des Männer-Topspiels sorgt der Verein auch im Frauenfußball für Schlagzeilen: Ex-Nationalspielerin Carolin Simon unterschrieb bis 2028, Torjägerin Lobke Loonen kommt vom FC Utrecht. Die positiven Nachrichten sollen für zusätzlichen Schwung auf dem gesamten Bayer-Campus sorgen, wenn am Samstagabend um 18.30 Uhr der Ball in der BayArena rollt.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen RB Leipzig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird B04 gegen RBL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

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