Bundesliga heute: Mainz - Union LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 10.05.2026 • 16:30 Uhr Der 1. FSV Mainz 05 empfängt heute den 1. FC Union Berlin. Der Anstoß ist um 19:30 Uhr in der MEWA Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FSV Mainz 05 hat gegen den 1. FC Union Berlin traditionell einen schweren Stand: Nur eines der bisherigen 13 Bundesliga-Duelle gewannen die Rheinhessen – ein 1:0-Heimsieg im Februar 2021. Mit lediglich 0,62 Punkten pro Spiel verzeichnet Mainz gegen keinen anderen langjährigen Gegner einen geringeren Schnitt.

Trainer Urs Fischer trifft damit ausgerechnet auf seinen Ex-Klub, bei dem er mit 1,47 Zählern pro Partie noch immer Vereinsrekordhalter ist und den er 2019 in die Bundesliga sowie 2023 in die Champions League führte.

Mainz – Union LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Die Formkurve in der MEWA Arena zeigt zuletzt nach unten: Zwei Heimniederlagen in Serie bedeuten bereits sieben Pleiten vor eigenem Publikum in dieser Saison – mehr waren es für Mainz nur 2019/20 (10) und 2020/21 (9).

Auch die Abschlussqualität lässt Wünsche offen: Stürmer Phillip Tietz liegt 2026 um 2,9 Treffer unter seinem Expected-Goals-Wert (4 Tore bei 6,9 xG) und vergab ligaweit 19 Großchancen, nur drei Spieler trafen häufiger das Aluminium der Statistik.

Union Berlin mit historisch schwacher Rückrunde

Union Berlin reist mit einer Serie von sechs sieglosen Bundesligaspielen an (2 Unentschieden, vier Niederlagen) – nur Aufsteiger FC St. Pauli wartet aktuell noch länger auf einen Dreier.

Die Köpenicker haben in der Rückrunde erst zehn Punkte gesammelt und stellen gemeinsam mit Heidenheim die anfälligste Defensive (31 Gegentreffer). Marie-Louise Eta blieb als erste Trainerin in den ersten drei Partien ohne Sieg (1U 2N) und verzeichnet insgesamt den schwächsten Start eines Union-Chefcoachs ins Oberhaus.

Standards, Zweikampfwerte und Schlüsselakteure im Fokus

Beide Teams vertrauen stark auf ruhende Bälle: Union markierte 49 Prozent seiner 37 Saisontore nach Standards, Mainz liegt mit 44 Prozent nur knapp dahinter. Im Spielaufbau hapert es dagegen: Union stellt die schwächste Passquote der Liga (72 Prozent), Mainz folgt auf Platz zwei (75 Prozent); beim Ballbesitz rangieren beide ebenfalls in den unteren Rängen.

Individuell stechen Defensivspezialist Kaishu Sano (ligaweit 196 Ballgewinne) und Unions Abwehrchef Danilo Doekhi (211 gewonnene Zweikämpfe, keine verpasste Spielminute) heraus, während Routinier Christopher Trimmel mit 27 Einsätzen einen Bestwert für Feldspieler im Alter von 38 plus aufstellt.

Wird 1. FSV Mainz 05 gegen 1. FC Union Berlin heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird M05 gegen FCU im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1 verfolgen