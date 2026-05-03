Bundesliga heute: St. Pauli - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 03.05.2026 • 12:30 Uhr Der FC St. Pauli empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Millerntor-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC St. Pauli hat vor dem Anpfiff am Sonntag (03.05.2026, 15:30 Uhr) im Millerntor-Stadion eine klare Hypothek: Gegen den 1. FSV Mainz 05 gelang den Kiezkickern in fünf Bundesliga-Begegnungen noch kein Dreier (ein Remis, vier Niederlagen). Mehr noch: In den jüngsten drei Partien blieb das Team von Trainer Alexander Blessin sogar ohne eigenen Treffer – eine längere Torflaute hat St. Pauli aktuell gegen keinen anderen Erstligisten.

St. Pauli – Mainz LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Die Hamburger gehen mit sieben sieglosen Spielen in Serie (drei Unentschieden, vier Niederlagen) in den 32. Spieltag und holten in diesem Zeitraum lediglich drei Zähler – Negativspitze der Liga. Zugleich ist St. Pauli seit vier Heimauftritten ohne Dreier (zwei Remis, zwei Niederlagen) und kassierte dabei acht Gegentore, ebenfalls Ligahöchstwert seit dem 25. Spieltag. Dem steht ein FSV gegenüber, der unter Urs Fischer zwar zwei seiner letzten drei Partien verlor, auswärts aber seit vier Begegnungen ungeschlagen ist (zwei Siege, zwei Remis) – ligaweit übertreffen das aktuell nur der FC Bayern (25) und Leverkusen (5).

Tabellensituation: Historische Hypothek für St. Pauli im Abstiegskampf

Mit 26 Punkten rangieren die Hamburger auf Platz 16, dem Relegationsplatz, und somit fünf Zähler hinter dem rettenden Ufer, das derzeit der HSV (31 Punkte) einnimmt. Eine solch große Differenz hat in der 3-Punkte-Ära nach dem 31. Spieltag noch keine Mannschaft wettgemacht. Mainz dagegen hat keines seiner vergangenen elf Bundesliga-Spiele gegen Teams auf den Rängen 16 bis 18 verloren (sechs Siege, fünf Remis) und will diesen Lauf fortführen, um endgültig Abstand zum Tabellenkeller zu gewinnen.

Statistische Brennpunkte: Kopfballduelle, Sano-Faktor und offensive Sorgen

Beide Klubs teilen sich mit jeweils elf Gegentoren den Negativrekord bei Kopfballtreffern, wobei St. Pauli selbst sechs seiner 26 Saisontore per Kopf erzielte – prozentual Ligaspitze (23 %). Offensiv bleibt das Blessin-Team allerdings das schwächste der Liga und stellt mit 26 Treffern den eigenen Negativrekord ein; auch der xG-Wert von 28,2 ist Ligatiefstwert. Mainz wiederum unterperformt seine erwartbaren 47,1 xG deutlich (-8,1) und verspielte bereits 21 Punkte nach Führungen – in der Vorsaison schaffte das ligaweit nur Wolfsburg in größerem Ausmaß. Hoffnungsträger der Rheinhessen ist Kaishu Sano: Der japanische Mittelfeldmotor fing in dieser Saison bereits 65 gegnerische Pässe ab (Ligahöchstwert) und verbuchte zuletzt seinen zweiten Assist.

Wird FC St. Pauli gegen 1. FSV Mainz 05 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird STP gegen M05 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: FC St. Pauli gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen