Bundesliga heute: St. Pauli - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 16.05.2026 • 12:30 Uhr Der FC St. Pauli empfängt heute den VfL Wolfsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Millerntor-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag trifft der FC St. Pauli als Tabellenletzter im heimischen Millerntor-Stadion auf den punktgleichen VfL Wolfsburg (ab 15:30 Uhr im LIVETICKER). Beide Klubs gehen gemeinsam mit dem 1. FC Heidenheim bei jeweils 26 Zählern in einen historisch engen letzten Bundesliga-Spieltag. Zwei der drei Klubs werden absteigen.

St. Paulis Trainer Alexander Blessin und Wolfsburgs Coach Dieter Hecking wissen um die Brisanz: Während St. Pauli erstmals seit dem 18. Spieltag wieder Letzter ist, besitzt Wolfsburg die etwas bessere Tordifferenz – ein Remis könnte dem VfL im Fernduell mit Heidenheim bereits reichen, sofern die Schwaben nicht klar gegen Mainz gewinnen.

St. Pauli – Wolfsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

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St. Pauli muss vor dem Abstiegsfinale einen erneuten Virus-Alarm verkraften. Ein Magen-Darm-Infekt setzte diese Woche unter anderem Eric Smith, Hauke Wahl, David Nemeth und Louis Oppie außer Gefecht, während Kapitän Jackson Irvine aus Gründen der Belastungssteuerung pausierte.

Vier Stammkräfte – Manolis Saliakas, Karol Mets, James Sands und Mathias Pereira Lage – fallen ohnehin verletzt aus. Trotz der Rückkehr von Adam Dzwigala bleibt der Kader ausgedünnt. Sportlich steckt St. Pauli in einer Serie von neun Ligaspielen ohne Sieg (drei Remis, sechs Niederlagen) und hat die letzten drei Partien verloren. Historisch wirkt zudem der 34. Spieltag wie verflucht: Acht der bisherigen neun Bundesliga-Saisonfinals gingen verloren, die vergangenen sieben sogar in Serie.

Der Hecking-Effekt und Wolfsburgs Auswärtsstärke

Beim VfL ist die Stimmung nach acht turbulenten Wochen spürbar aufgehellt. Christian Eriksen lobte Dieter Hecking für dessen „Charisma und Aura“, die der Mannschaft neuen Glauben verleihe. Das zeigte sich schon beim couragierten Auftritt gegen Meister Bayern (0:1), als Wolfsburg zur Pause 15:5 Torschüsse verbuchte.

Auswärts sammelten die Wölfe bereits 16 Punkte – Platz elf der Auswärtstabelle – und blieben 2026 zuletzt zwei Gastspiele in Folge ungeschlagen (ein Sieg, ein Remis). Gleichzeitig bleibt die Saisonbilanz mit 19 Niederlagen und nur 26 Punkten die schwächste Wolfsburger Bundesligarunde überhaupt; dennoch reist das Team mit Selbstvertrauen und klarer Spielidee an die Elbe.

Wird FC St. Pauli gegen VfL Wolfsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird STP gegen WOB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

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