Bundesliga heute: Stuttgart - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 09.05.2026 • 12:30 Uhr VfB Stuttgart empfängt heute Bayer 04 Leverkusen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MHPArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag (ab 15:30 Uhr im LIVETICKER) empfängt der VfB Stuttgart Bayer 04 Leverkusen in der ausverkauften MHPArena. Obwohl die Schwaben das letzte direkte Duell mit 4:1 gewannen, wartet der VfB zu Hause seit April 2010 auf einen Bundesliga-Sieg gegen die Werkself – eine Serie von 13 Partien ohne Heimerfolg (5 Remis, acht Niederlagen).

Insgesamt holte Stuttgart in den vergangenen 16 Pflichtspielen gegen Leverkusen nur einen Sieg (6U, 9N), was die besondere Herausforderung vor eigenem Publikum unterstreicht.

Stuttgart – Leverkusen LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß konnte in den letzten fünf Bundesligapartien lediglich den 4:0-Heimsieg gegen den Hamburger SV verbuchen und blieb danach dreimal in Folge ohne Dreier (2U, 1N). Leverkusen reist hingegen mit vier Erfolgen aus den jüngsten fünf Ligaspielen an – geteilter Topwert mit Bayern und Leipzig.

Unter Kasper Hjulmand ist die Werkself zudem seit fünf Auswärtspartien ungeschlagen (3S, 2U) und peilt erstmals unter dem Dänen drei Auswärtssiege in Serie an. Beide Teams haben saisonübergreifend 66 Treffer erzielt und damit ligaweit nur Bayern München (116) den Vortritt gelassen.

Personal und Schlüsselspieler: Karazor gesperrt, Schick und Führich in Torlaune

Stuttgart muss den gesperrten Kapitän Atakan Karazor ersetzen – ohne ihn holten die Schwaben seit Beginn der Vorsaison im Schnitt nur 1,2 Punkte pro Spiel (mit ihm 1,7). Hoffnung macht die Form von Chris Führich: Drei Tore in den letzten vier Partien bringen den Flügelspieler auf sieben Saisontreffer.

Auf der Gegenseite trifft Patrik Schick fast nach Belieben: Neun Tore in den vergangenen sechs Bundesligaspielen bescheren ihm nun 16 Saisontore, nur Harry Kane und Deniz Undav liegen ligaweit vor ihm. Leverkusens zwölf Kontertore treffen auf ein Stuttgarter Team, das schon zehn Gegentreffer nach Umschaltsituationen kassierte – Bestwert im negativen Sinne.

Trainer-Themen: Hoeneß im Bayern-Gerücht, Hjulmands Zukunft offen

Patron Uli Hoeneß brachte kürzlich Sebastian Hoeneß als möglichen künftigen Bayern-Coach ins Gespräch und adelte damit dessen Arbeit beim VfB, die 2025 im Pokalsieg gipfelte. Während Hoeneß bei Stuttgart jedoch bis auf Weiteres die Geschicke lenkt, wird in Leverkusen bereits über einen Nachfolger für Kasper Hjulmand spekuliert.

Der Name Fabian Hürzeler, aktuell Erfolgstrainer in Brighton, taucht erneut auf – eine mögliche Vertragsverlängerung in England könnte einen Wechsel allerdings verteuern. Beide Trainer stehen somit unter besonderer Beobachtung, wenn ihre Offensivmaschinen – mit jeweils 484 Torschüssen die drittaktivsten der Liga – am 34. Spieltag aufeinandertreffen.

Wird VfB Stuttgart gegen Bayer 04 Leverkusen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird VFB gegen B04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: VfB Stuttgart gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen