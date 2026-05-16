Bundesliga heute: Union - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am Samstag empfängt der 1. FC Union Berlin den FC Augsburg im Stadion An der Alten Försterei (ab 15:30 Uhr im LIVETICKER). Die Eisernen gehen mit Cheftrainerin Marie-Louise Eta in ihr letztes Saisonspiel, die Gäste werden von Manuel Baum betreut.
Union gegen Augsburg heute LIVE
Für Union ist es traditionell ein besonderer Termin: Seit dem Bundesliga-Aufstieg haben die Köpenicker jedes ihrer bisherigen sechs Saisonfinals gewonnen – ligaweit eine einzigartige Serie.
Union – Augsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker
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Historisch gesehen spricht die Bilanz für die Fuggerstädter. In 13 Bundesliga-Duellen mit Union Berlin verlor der FCA erst zweimal (sechs Siege, fünf Remis) – eine Niederlagenquote von lediglich 15 %, die gegen kein anderes Team mit mindestens fünf Aufeinandertreffen niedriger ist.
Augsburg reist zudem mit einer Serie von sechs ungeschlagenen Partien (drei Siege, drei Unentschieden) an; nur der FC Bayern ist aktuell länger ohne Pleite.
Personal-Updates und formstarke Akteure
Beide Teams müssen gelbgesperrt auf wichtige Stützen verzichten: Bei Union fehlt Flankenspezialist Derrick Köhn (75 Hereingaben aus dem Spiel), beim FCA der zweikampfstarke Kristijan Jakic, der vereinsintern auf die zweitmeisten Tacklings pro 90 Minuten (1,3) kommt.
Dafür reist Augsburg mit Torjäger Michael Gregoritsch an, der zuletzt seinen fünften Bundesliga-Doppelpack für den Klub schnürte und mit einem weiteren Treffer zu Österreichs Legende Martin Harnik in der ewigen BL-Schützenliste aufschließen kann. Union setzt im Angriff auf Oliver Burke, der mit sechs Saisontreffern persönlicher Rekordhalter ist, sowie auf Vorlagengeber Andrej Ilic, dessen neun Assists bereits den Vereinsbestwert einstellen.
Wird 1. FC Union Berlin gegen FC Augsburg heute im Free-TV übertragen?
Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.
Bundesliga heute: Wo wird FCU gegen FCA im TV & Stream übertragen?
Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.
Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen
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