Bundesliga heute: Union - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 02.05.2026 • 12:30 Uhr Der 1. FC Union Berlin empfängt heute den 1. FC Köln. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Stadion Stadion An der Alten Försterei. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 02. Mai 2026, ertönt um 15.30 Uhr der Anpfiff im Stadion An der Alten Försterei, wenn der 1. FC Union Berlin den 1. FC Köln zum 31. Bundesliga-Spieltag begrüßt.

Es ist das erste direkte Duell der beiden Teams unter neuen Vorzeichen an der Seitenlinie: Union wird von Interimstrainerin Marie-Louise Eta betreut, die Rheinländer reisen mit René Wagner als Chefcoach an. Die Historie spricht klar für die Köpenicker, die acht ihrer bislang elf Bundesliga-Partien gegen den „Effzeh“ gewannen – kein anderer Gegner bescherte Köln im Oberhaus einen so niedrigen Punkteschnitt (0,45).

Union – Köln LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Union muss im Saisonendspurt auf Stammtorhüter Frederik Rönnow verzichten, der sich in Leipzig eine Muskelverletzung zuzog. Für den Dänen steht erneut Carl Klaus zwischen den Pfosten, nachdem der 30-Jährige bereits in Leipzig sein Bundesliga-Debüt feierte. Sportlich steckt Berlin in der schwersten Phase der Saison: Drei Niederlagen am Stück und nur ein Punkt aus den vergangenen fünf Partien bedeuten die schwächste Serie seit dem Aufstieg. Mit lediglich neun Zählern aus 14 Rückrunden-Begegnungen ist Union das zweitschwächste Team der zweiten Saisonhälfte, dazu kommt die geteilte Negativ-Bilanz bei Toren (zwölf erzielt, 29 kassiert).

Kölner Auswärtsflaute und das Thema El Mala

Der 1. FC Köln verlor zuletzt erstmals unter René Wagner mit 1:2 gegen Leverkusen und wartet seit elf Bundesliga-Auswärtsspielen auf einen Dreier – ligaweit die längste laufende Durststrecke. Hoffnungsträger bleibt Teenager Said El Mala, der mit 15 Scorerpunkten (elf Tore, vier Assists) eine historische Saison hinlegt und in Leverkusen zehn Torschüsse abgab – Rekord für einen Kölner Bundesliga-Spieler seines Alters.

Standards, Schlüsselspieler und statistische Knackpunkte

Ein Blick auf die Daten legt besondere Aufmerksamkeit auf ruhende Bälle nahe: Union erzielt 46 Prozent seiner Saisontore nach Standardsituationen und stellt mit 23 Prozent ligaweit den höchsten Eckball-Trefferanteil. Genau hier liegt Kölns Achillesferse: Zwölf Gegentreffer nach Ecken bedeuten den zweitschlechtesten Wert der Bundesliga. Union-Abwehrchef Danilho Doekhi traf bereits fünfmal in dieser Spielzeit, drei seiner Treffer fielen nach Ecken – nur Harry Kane und Haris Tabakovic waren in dieser Disziplin noch erfolgreicher. Beim „Effzeh“ könnte Joker-Spezialist Luca Waldschmidt (sechs Scorerpunkte nach Einwechslungen) erneut eine späte Option sein; mit einem weiteren Jokertor würde er in der Bundesliga-Historie zu Robert Lewandowski aufschließen.

Wird 1. FC Union Berlin gegen 1. FC Köln heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCU gegen KOE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1 verfolgen