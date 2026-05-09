Bundesliga heute: Wolfsburg - FC Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 09.05.2026 • 15:30 Uhr Der VfL Wolfsburg empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Volkswagen Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 33. Bundesliga-Spieltag führt den VfL Wolfsburg und den FC Bayern München am Samstagabend (ab 18:30 Uhr im LIVETICKER) in der Volkswagen Arena zusammen. An der Seitenlinie treffen mit Dieter Hecking und Vincent Kompany zwei Coaches aufeinander, die in dieser Saison sehr unterschiedliche Aufgaben zu bewältigen haben.

Während Hecking den abstiegsbedrohten VfL erst im Winter übernahm, steuert Kompany den deutschen Rekordmeister in seiner Premierensaison durch eine insgesamt punktstarke Spielzeit.

Wolfsburg – Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Mit 26 Punkten aus 32 Partien spielt der VfL Wolfsburg seine schwächste Bundesliga-Saison überhaupt, kletterte jedoch dank einer Mini-Serie von drei ungeschlagenen Partien (ein Sieg, zwei Remis) erstmals seit dem 23. Spieltag auf Rang 16.

Das 1:1 in Freiburg verlieh neues Selbstvertrauen: „Wir spielen auch gegen die Bayern um drei Punkte“, betonte Patrick Wimmer: Trotz der schwächsten Heim­bilanz der Liga (zehn Punkte) setzt Wolfsburg auf Dieter Heckings Erfahrung: Der 61-Jährige feierte bereits mit vier verschiedenen Klubs Bundesliga-Siege gegen den FCB – nur Otto Rehhagel und Felix Magath gelangen mehr.

Bayern reisen als bestes Auswärtsteam an – mit Champions-League-Wunde

Der FC Bayern bringt 83 Zähler mit und liegt damit nur knapp unter seinen Rekordmarken der Guardiola-Ära. Saisonübergreifend sind die Münchner seit 25 Liga-Auswärtsauftritten ungeschlagen (19 Siege, sechs Remis) und führen in der Fremde die Tabelle mit 42 Punkten an.

Dennoch hallt das Champions-League-Aus gegen Paris Saint-Germain nach: In den Spitzenspielen fehlten laut Kapitän Manuel Neuer „die Killer-Qualitäten“, während hinter den Kulissen über die Kaderbreite diskutiert wird. Kompany kann sich in Wolfsburg erneut auf die historisch beste Bundesliga-Offensive verlassen: 116 Saisontore bedeuten Vereinsrekord, zudem stellte das Team den eingestellten Ligabestwert von 29 Punkten nach Rückstand ein.

Statistiken, Schlüsselspieler und der direkte Vergleich

Gegen kein anderes Bundesliga-Team sammelt der FC Bayern bei mehr als zehn Duellen einen so hohen Punkteschnitt wie gegen Wolfsburg (2,54). Das 8:1 im Hinspiel ist zugleich Wolfsburgs höchste BL-Niederlage. Individuell ragen auf Gästeseite Michael Olise (14 Tore, 19 Assists) und Harry Kane (38 Torbeteiligungen) heraus.

Olise egalisierte den Flügelspieler-Rekord seit Datenerfassung 2004/05, Kane und Olise bilden ligaweit das erste Vereins-Duo mit je mindestens 33 Scorerpunkten in einer Saison. Mittelfeldmotor Leon Goretzka traf in jedem der letzten drei Bundesligaspiele gegen Wolfsburg (insgesamt vier Tore). Beim VfL liefert Christian Eriksen acht Vorlagen – nur Mohammed Amoura kam im vergangenen Jahr auf mehr in einem Wolfsburger Trikot. Doch die Defensive bleibt ein Sorgenkind: 67 Gegentore bedeuten ligaweit den zweitschlechtesten Wert.

Wird VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird WOB gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

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