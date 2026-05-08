Bundesliga: Hoffenheim-Coach bestätigt drei Abgänge

SID 08.05.2026 • 15:39 Uhr Christian Ilzer von der TSG Hoffenheim hat den Abgang des Leistungsträgers Grischa Prömel bestätigt. Auch zwei weitere Spieler werden den Bundesliga-Klub verlassen.

Trainer Christian Ilzer vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim hat den Abgang des Leistungsträgers Grischa Prömel bestätigt. Der Vertrag des 31-Jährigen läuft im Sommer aus. Neben Offensivspieler Ihlas Bebou und Abwehrspieler Kevin Akpoguma erhält Prömel am Rande des letzten Saison-Heimspiels gegen Werder Bremen am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) einen „würdigen“ Abschied.

„Er ist ein Rädelsführer dieser Mannschaft, hat ein gewichtiges Wort und zeigt einfach, dass er auch in diesen letzten zehn Tagen das Maximalmögliche mit seiner TSG Hoffenheim erreichen will“, sagte Ilzer. Zu Prömels Zukunft wollte sich der Österreicher nicht äußern. Der Mittefeldspieler wird mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht.

Bundesliga: Hoffenheim kämpft um die Champions League

Für Prömel und Ilzer geht es in den letzten beiden Saisonspielen noch um die Qualifikation für die Champions League. „Wir haben nach wie vor die Chance, die erfolgreichste Saison der TSG zu spielen. Das ist dann nahtlos auch mit dem Namen Grischa Prömel verbunden“.

Der Klub aus Sinsheim rangiert zwei Spieltage vor Saisonende auf dem sechsten Tabellenplatz. Die TSG steht mit ebenfalls 58 Punkten allerdings nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz hinter Bayer Leverkusen (4.) und dem VfB Stuttgart (5.).