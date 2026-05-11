Bundesliga: "Kein besserer Trainer" als Baum für Augsburg

SID 11.05.2026 • 08:52 Uhr Michael Ströll vom FC Augsburg hat in höchsten Tönen von Manuel Baum geschwärmt Der Geschäftsführer betont, der Coach passe "überragend" zum Klub.

Geschäftsführer Michael Ströll vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg hat in höchsten Tönen von Manuel Baum geschwärmt, will sich aber weiter nicht auf einen Verbleib des 46-Jährigen im Traineramt festlegen. „Im Moment gibt es für den FC Augsburg keinen besseren Trainer als Manuel Baum. Er ist wirklich jemand, der im Klub ankommt, der die Strategie und die Vision lebt“, sagte Ströll bei Sky90 – Betonung auf: im Moment.

Baum hat die bayerischen Schwaben als Nachfolger von Sandro Wagner aus dem Tabellenkeller an die Schwelle zum Europacup geführt. Schon vor dem letzten Spieltag ist klar, dass der FCA die beste Saison seit elf Jahren hingelegt haben wird. Platz neun ist sicher, bei entsprechender Schützenhilfe ist Rang sieben und damit die Conference League drin.

Bundesliga: Wie lange bleibt Baum Trainer von Augsburg?

„Es ist wichtig, was beide Seiten wollen“, sagte Ströll zur Trainerfrage und betonte: „Es ist keine einseitige Entscheidung.“ Sowohl der FCA als auch Baum hatten zuletzt wiederholt auf die nach Saisonende anstehenden Gespräche verwiesen. Der Coach könnte auch zurück in seinen Job als Leiter Entwicklung und Fußballinnovation.

„Manuel passt überragend zum FC Augsburg, das war mir auch vorher klar, und er macht gerade einen phänomenalen Job“, sagte Ströll: „Jetzt geht es darum: Ist Manuel bereit, weiterzumachen? Das ist mal die allerwichtigste Frage.“ Und: „Ist es automatisch so, dass man in der nächsten Saison den gleichen Erfolg hat? Auch die Frage könnte man stellen.“