Bundesliga: Köln-Coach warnt vor Heidenheim

SID 08.05.2026 • 14:54 Uhr Der 1. FC Köln bestreitet am Sonntag das letzte Heimspiel der Saison. Interimstrainer René Wagner erwartet dabei "ein brutal schweres Spiel" gegen Schlusslicht Heidenheim.

Interimstrainer René Wagner will im letzten Bundesligaheimspiel des 1. FC Köln am Sonntag (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) gegen Schlusslicht 1. FC Heidenheim den letzten fehlenden Punkt sammeln und den Klassenerhalt erreichen. Dabei erwartet Wagner „ein brutal schweres Spiel“, in dem es für Heidenheim, das noch Chancen auf den Klassenerhalt hat, „um alles“ gehe.

„Da kommt eine Mannschaft auf uns zu, die volles Brett draufgehen wird“, sagte der 37-Jährige. Er habe sich zwar über die Ergebnisse der Konkurrenz am vergangenen Wochenende „gefreut“, doch die Aufgabe der Kölner bleibe „ganz klar“ der Klassenerhalt. Erst wenn der Klassenverbleib gesichert sei, werde er mit Sportdirektor Thomas Kessler über die „Cheftrainerrolle für die nächste Saison“ sprechen.

Bundesliga: Schafft Köln schon Samstag den Klassenerhalt?

Der Nichtabstieg könnte auch schon vor der Partie feststehen, wenn Wolfsburg am Samstag nicht gegen den FC Bayern oder St. Pauli nicht in Leipzig gewinnt. Auch wenn das der Fall sein sollte, will Wagner „die Spannung hochhalten“ und zu 100 Prozent „den gleichen Fokus an den Tag legen und das Spiel gewinnen“.