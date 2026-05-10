Bundesliga: Kopftreffer! Üble Szene um El Mala

Üble Szene beim Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem 1. FC Heidenheim: In der 55. Minute traf Said El Mala versehentlich mit dem Vollspann den Kopf des schon zu Boden gehenden Niklas Dorsch.
Üble Szene um El Mala
Kölns Said El Mala trifft Niklas Dorsch mit voller Wucht am Kopf. Der Heidenheimer bleibt zunächst benommen liegen, kann die Partie aber dennoch fortsetzen.
Der FCH-Profi blieb sofort benommen liegen, während die Mitspieler hektisch das medizinische Personal herbeiriefen. Nach kurzer Behandlung richtete sich Dorsch, begleitet von Beifall, wieder auf.
Kopf getroffen: El Mala wird verwarnt
El Mala entschuldigte sich bei seinem Gegenspieler, sah aber folgerichtig die Gelbe Karte für die unglückliche Aktion. Nach einem weiteren Check durch die Teamärzte an der Seitenlinie konnte Dorsch die Partie fortsetzen.
Zum Zeitpunkt des Kopftreffers führte Heidenheim mit 2:1. Im Falle eines Sieges des FCH gegen den Effzeh hätten die drei letzten Bundesliga-Klubs am finalen Spieltag die gleiche Punktzahl: Wolfsburg (16.), St. Pauli (17.) und Heidenheim (18.) würden bei 26 Punkten stehen.