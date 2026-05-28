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Bundesliga: Neuer Spieler für Paderborn

Neuer Spieler für Paderborn

Der SC Paderborn hat sich die Dienste von Luka Duric gesichert. Der Mittelfeldspieler wechselt von der TSG Hoffenheim zu den Ostwestfalen.
Nach dem gewonnen Relegationsrückspiel gegen Wolfsburg freuen sich die Fans vom SC Paderborn auf die Rückkehr in die Bundesliga. Nach dem Spiel kommt es dabei rund um den Paderborner Filip Bilbija zu einer kuriosen Szene.
SID
Der SC Paderborn hat sich die Dienste von Luka Duric gesichert. Der Mittelfeldspieler wechselt von der TSG Hoffenheim zu den Ostwestfalen.

Nach dem Bundesliga-Aufstieg in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg hat der SC Paderborn Luka Duric verpflichtet. Der 22-Jährige kommt von der TSG Hoffenheim, bei der er in dieser Saison vorwiegend für die zweite Mannschaft auflief. Das gaben die Ostwesfalen am Donnerstag bekannt.

„Wir freuen uns sehr, dass sich Luka für uns entschieden hat. Er ist ein spielintelligenter, offensiv ausgerichteter Mittelfeldspieler“, sagte Sebastian Lange, Geschäftsführer Sport des SC Paderborn: „Zudem bringt Luka Kontrolle, Kreativität und Dynamik in unser Offensivspiel. Sein großes Potenzial hat er auch in der vergangenen Saison gezeigt, als er unter anderem sein Bundesligadebüt feiern durfte.“

Duric verbrachte seine bisherige Laufbahn ausschließlich bei der TSG. Nach Einsätzen in der U17 und U19, kam er zuletzt meistens in der zweiten Mannschaft zum Einsatz und verbuchte dort in 28 Drittligaspielen neun Tore und zehn Vorlagen. Im Februar feierte er gegen den FC Bayern sein Bundesliga-Debüt.

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