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Bundesliga: Saison für Stuttgart-Kapitän vorbei

Saison für Stuttgarts Kapitän vorbei

Atakan Karazor wird dem VfB Stuttgart in den letzten beiden Bundesligaspiele der laufenden Saison fehlen. Der Kapitän der Schwaben wird vom DFB für zwei Spiele gesperrt.
Beim VfB Stuttgart hat Deniz Undav nur noch bis 2027 einen Vertrag. VfB-Boss Alexander Wehrle bleibt bei der Personalie aber gelassen.
SID
Atakan Karazor wird dem VfB Stuttgart in den letzten beiden Bundesligaspiele der laufenden Saison fehlen. Der Kapitän der Schwaben wird vom DFB für zwei Spiele gesperrt.

Kapitän Atakan Karazor wird dem VfB Stuttgart in den letzten beiden Bundesligaspiele der laufenden Saison fehlen.

Der 29-Jährige ist vom Deutschen Fußball Bund (DFB) nach seiner Roten Karte am Samstag gegen Hoffenheim (3:3) für zwei Partien gesperrt worden.

Stuttgart-Kapitän darf gegen Bayern wieder spielen

Karazor war wegen rohen Spiels von Schiedsrichter Sascha Stegemann des Feldes verwiesen worden. In den Partien am kommenden Samstag gegen Bayer Leverkusen sowie am 16. Mai bei Eintracht Frankfurt wird er somit nicht auf dem Platz stehen.

Für das Pokalfinale gegen den FC Bayern am 23. Mai steht der Kapitän jedoch wieder zur Verfügung.

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