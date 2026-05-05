Bundesliga: Saison für Stuttgart-Kapitän vorbei

Kapitän Atakan Karazor wird dem VfB Stuttgart in den letzten beiden Bundesligaspiele der laufenden Saison fehlen.
Saison für Stuttgarts Kapitän vorbei
Atakan Karazor wird dem VfB Stuttgart in den letzten beiden Bundesligaspiele der laufenden Saison fehlen. Der Kapitän der Schwaben wird vom DFB für zwei Spiele gesperrt.
Der 29-Jährige ist vom Deutschen Fußball Bund (DFB) nach seiner Roten Karte am Samstag gegen Hoffenheim (3:3) für zwei Partien gesperrt worden.
Stuttgart-Kapitän darf gegen Bayern wieder spielen
Karazor war wegen rohen Spiels von Schiedsrichter Sascha Stegemann des Feldes verwiesen worden. In den Partien am kommenden Samstag gegen Bayer Leverkusen sowie am 16. Mai bei Eintracht Frankfurt wird er somit nicht auf dem Platz stehen.
Für das Pokalfinale gegen den FC Bayern am 23. Mai steht der Kapitän jedoch wieder zur Verfügung.