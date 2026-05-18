Bundesliga: Sky vermeldet Reichweitenrekord

SID 18.05.2026 • 14:35 Uhr Im Schnitt 4,7 Millionen Zuschauer pro Spieltag.

Sky Sport hat in der abgelaufenen Saison nach eigenen Angaben einen Reichweitenrekord mit Blick auf die Fußball-Bundesliga und die 2. Liga aufgestellt. Laut des Pay-TV-Senders verfolgten durchschnittlich 4,7 Millionen Zuschauer pro Spieltag die Live-Übertragungen. Das sei knapp ein Prozent mehr als in der bisherigen Rekordsaison 2023/24. Die durchschnittliche Gesamtreichweite der Bundesliga pro Spieltag lag demnach um zwölf Prozent höher als die der Vorsaison. Drei Millionen Zuschauer pro Spieltag seien der beste Wert seit fünf Jahren.

„Die erste Bundesliga-Saison der neuen Rechteperiode war für Sky Sport ein voller Erfolg“, sagte Chefredakteur Alexander Rösner: „Mit der Umsetzung des neuen ‚Flutlicht-Freitag‘ ist es uns von Beginn an gelungen, die Anstoßzeit als ein zweites Topspiel der Woche zu inszenieren. Darüber hinaus haben wir mit ‚My Matchday‘ das neue Bundesliga-Erlebnis am Samstagnachmittag etabliert.“